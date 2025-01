Preocupación por el estado de salud de la hija de Anabel Pantoja tras ser ingresada

Alma, hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, ha sido ingresada de urgencia en el hospital materno infantil de Las Palmas de Gran Canaria. La noticia, confirmada por 'Fiesta', ha generado gran preocupación en el entorno de la familia. Según informó el programa de Emm García, Anabel y David llegaron al hospital el pasado viernes por la mañana junto con Merchi, la madre de Anabel, para acompañar a la bebé de tan solo 40 días de edad.

Aunque los motivos del ingreso no se han hecho públicos, la gravedad de la situación queda reflejada en el traslado de numerosos familiares al hospital. Alma se encuentra actualmente en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI), lo que ha movilizado al clan Pantoja.

Desde las puertas del hospital, la reportera Arabella Otero confirmó que, además de Merchi, se encuentra en Gran Canaria Kiko Rivera, primo de Anabel Pantoja. También, para sorpresa de muchos, Isabel Pantoja, quien llegó acompañada de su hermano Agustín: "Me cuentan que llegó anoche a Canarias en un vuelo regular".

| @anabelpantoja00

La hermana de Kiko Rivera, Isa Pantoja, también ha acudido para apoyar a su prima en este difícil momento. "Isa está con su prima desde anoche, no se separa de ella", explicó 'Fiesta'. Este delicado episodio ha propiciado que los miembros de la familia Pantoja hayan dejado de lado cualquier diferencia para volcarse en respaldar a Anabel Pantoja en lo que ha sido descrito como el momento más complicado de su vida.

Luis Rollán intervino en 'Fiesta' en directo para expresar su gran dolor por la triste noticia: "Estoy en Sevilla, me he enterado por vosotros y sigo en shock. Después de tantísimos años en televisión es la primera vez que no tengo ni idea de qué decir. Solo puedo expresar que le mando desde aquí a mi amiga Anabel toda la positividad y el amor del mundo".

El propio Luis Rollán fue quien informó a Raquel Bollo, otra amiga íntima de Anabel Pantoja, sobre lo ocurrido. "He llamado a mi comadre para contárselo y está como yo, descompuesta", aseguró el colaborador de 'Fiesta'.