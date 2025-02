Emma García frena en seco 'Fiesta' tras lo que se ha publicado de su familia

Este sábado 1 de febrero, Emma García volvió a ponerse al frente de 'Fiesta', pero en esta ocasión, sorprendió a la audiencia con un tono mucho más serio del habitual. La periodista aprovechó el programa para denunciar públicamente haber sido víctima de una 'fake news' que afecta a su familia.

Todo sucedió mientras 'Fiesta' abordaba una noticia relacionada con Victoria Federica. La sobrina del se había visto envuelta en un tenso enfrentamiento con unas personas que intentaban fotografiarla junto a su pareja en un restaurante. Los colaboradores debatían sobre si esta situación podía ser motivo de denuncia cuando, inesperadamente, Emma García tomó la palabra para hacer su propia declaración.

"Circula por ahí una 'fake new', o sea, una mentira sobre mi familia que quiero desmentir", expresó con firmeza la presentadora de 'Fiesta', dejando desconcertados a sus compañeros. Sin querer entrar en más detalles, quiso dejar claro que no permitirá que se difundan falsedades sobre su vida privada. "Quiero desmentirlo desde este momento y decir que, efectivamente, no es cierto", afirmó con rotundidad.

| Mediaset

Para zanjar el asunto, Emma García concluyó con una declaración contundente: "Ya está, ahí lo dejo, es mentira". Tras sus palabras, 'Fiesta' retomó la discusión sobre la polémica protagonizada por Victoria Federica. Mónika Vergara no tardó en reaccionar a la intervención de Emma García y expresó lo que muchos de los presentes sentían en ese momento: "Nos ha dejado a todos descolocados".

La periodista vasca fue clara en su postura: "Las cosas hay que decirlas y hay que zanjarlas. Y no hay que dar más detalles".

Así, fue un momento de sorpresa para los seguidores de 'Fiesta', ya que Emma García no se suele salir de esta forma del guion. De hecho, en contadas ocasiones la presentadora ha hecho referencia a su entorno familiar en televisión. Uno de esos momentos tuvo lugar el pasado mes de noviembre, cuando quiso enviar un mensaje de apoyo a su suegro, que se encontraba hospitalizado: "Aprovecho para enviarle un mensaje al abuelo de mi hija, que es mi suegro que está en el hospital. José Mari, un muxu muy fuerte".