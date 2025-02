Emma García frena en sec 'Fiesta' després del que s'ha publicat de la seva família

Aquest dissabte 1 de febrer, Emma García va tornar a posar-se al capdavant de 'Festa', però en aquesta ocasió, va sorprendre l'audiència amb un to molt més seriós de l'habitual. La periodista va aprofitar el programa per denunciar públicament haver estat víctima d'una 'fake news' que afecta la seva família.

Tot va succeir mentre 'Festa' abordava una notícia relacionada amb Victoria Federica. La neboda del s'havia vist embolicada en un tens enfrontament amb unes persones que intentaven fotografiar-la juntament amb la seva parella en un restaurant. Els col·laboradors debatien sobre si aquesta situació podia ser motiu de denúncia quan, inesperadament, Emma García va prendre la paraula per fer la seva pròpia declaració.

"Circula per aquí una 'fake new', o sigui, una mentida sobre la meva família que vull desmentir", va expressar amb fermesa la presentadora de 'Festa', deixant desconcertats als seus companys. Sense voler entrar en més detalls, va voler deixar clar que no permetrà que es difonguin falsedats sobre la seva vida privada. "Vull desmentir-ho des d'aquest moment i dir que, efectivament, no és cert", va afirmar amb rotunditat.

Per tancar l'assumpte, Emma García va concloure amb una declaració contundent: "Ja està, aquí ho deixo, és mentida". Després de les seves paraules, 'Festa' va reprendre la discussió sobre la polèmica protagonitzada per Victoria Federica. Mónika Vergara no va trigar a reaccionar a la intervenció d'Emma García i va expressar el que molts dels presents sentien en aquell moment: "Ens ha deixat a tots descol·locats".

La periodista basca va ser clara en la seva postura: "Les coses s'han de dir i s'han de tancar. I no cal donar més detalls".

Així, va ser un moment de sorpresa per als seguidors de 'Festa', ja que Emma García no sol sortir-se d'aquesta manera del guió. De fet, en comptades ocasions la presentadora ha fet referència al seu entorn familiar a televisió. Un d'aquests moments va tenir lloc el passat mes de novembre, quan va voler enviar un missatge de suport al seu sogre, que es trobava hospitalitzat: "Aprofito per enviar-li un missatge a l'avi de la meva filla, que és el meu sogre que està a l'hospital. José Mari, un muxu molt fort".