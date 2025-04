Dos antiguos concursantes de 'MasterChef' revelan los secretos mejor guardados

Pese a no conseguir grandes audiencias, el estreno de la decimotercera edición de 'MasterChef' sigue dando mucho que hablar. El talent show sigue siendo un foco de interés, especialmente por todo lo que ocurre fuera de la vista del espectador. En un video publicado en sus redes sociales, dos antiguos concursantes de la temporada 11, Luca y Álex, han compartido algunas revelaciones sorprendentes sobre la experiencia en 'MasterChef'.

Ambos han detallado aspectos de la convivencia en la casa donde los concursantes pasan la mayor parte del tiempo: "Vivimos todos juntos en una casa, reunidos en comunidad. Hay habitaciones que compartimos con los compañeros y a veces te toca compartir con alguien con quien no tienes mucha afinidad. También hacemos clases de cocina donde aprendemos a cocinar", explican, revelando un aspecto clave de la dinámica de 'MasterChef' que no siempre es visible en la pequeña pantalla.

No obstante, Álex y Luca han ido más allá y han hablado sobre cómo es realmente Jordi Cruz, uno de los jueces de 'MasterChef'. "Es mucho más majo de lo que puede parecer en televisión. No es tan estricto, simplemente tiene que hacer un poco el papel del juez serio, tipo Risto, pero en el fondo es muy, muy majo", aseguran los jóvenes.

| TikTok

En cuanto a la vida fuera de las cocinas, Álex ha confirmado que los concursantes viven aislados del mundo exterior, al estilo de 'Gran Hermano'. "No tenemos acceso a teléfono móvil y estamos completamente aislados, aunque tenemos la oportunidad de hablar con nuestra familia una vez por semana durante cinco minutos. Eso sí, con una persona delante para asegurarse de que no decimos cosas que no se pueden decir", añadía Álex.

Luca, por su parte, se mostró algo más reticente al compartir ciertos detalles. "No sé si se puede decir", comentó entre risas sobre la confidencia de su compañero. Unas revelaciones que han sorprendido a mucho, especialmente en el tema de la convivencia. Sin embargo, en algunas ediciones ya se había mencionado el malestar de los concursantes por sus vivencias en la casa.