El descubrimiento de Manuel Regueiro que cae como jarro de agua fría en 'La Promesa'

Alonso, personaje de Manuel Regueiro, descubre a Leocadia en la habitación de la marquesa. Este miércoles 2 de abril a las 17:35h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock, María Castro y Marga Martínez.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', la noticia sobre el doctor Gamarra dejó helada a la familia. Pero, sobre todo, a Curro, que intuía que había algo más detrás. Ana empezó a apoyar a María Fernández al enterarse de su situación y Santos descubrió la afinidad entre su madre y la doncella.

Catalina no cedió en su posición con Adriano, pero Martina no se rindió e insistió a su prima en que diese al muchacho la oportunidad de explicarse. Generosa no había sido nunca Petra, que siguió firme en su intención de despedir a María Fernández. Rómulo, con la ayuda de Ricardo, tocó todas las puertas para intentar revertir la situación de la doncella.

| RTVE

En audiencias, este mes de febrero, 'La Promesa' se mantuvo líder imbatible y registró su segundo mejor promedio mensual histórico: 13,8% de share, 1.056.000 espectadores y 1,4 millones de contactos. Incluyendo el consumo diferido, fue la ficción más vista del panorama nacional en lo que va de año al anotar una media de 1.777.000 espectadores.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Alonso, personaje de Manuel Regueiro, descubre a Leocadia en la habitación de la marquesa, pero se las ingenia para instalarse ahí. El marqués sigue preocupado sin saber dónde está su hijo y este se despide de los ancianos y emprende el viaje. Como Martina está tan ocupada con las gestiones de la finca, Jacobo se aburre y Leocadia propone hacer un picnic, que organiza Curro.

Los mayordomos advierten a María Fernández de su delicada situación y esta da por hecho que la van a echar de 'La Promesa'. Teresa intenta que Petra cambie de opinión, sin éxito. Lope engaña a Antoñito y le dice que está en la casa del párroco, mientras Vera acuerda ayudar a cuidarle.

Además, Pía está molesta con María Fernández por ir diciendo por ahí que Ana es una buena persona y Ana sigue acercándose al mayordomo. Catalina está muy tranquila porque no ha vuelto a tener noticias de Adriano. Sin embargo, se lleva una gran sorpresa.