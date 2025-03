Gran preocupación por Xavi Lock tras el último suceso ocurrido en 'La Promesa'

Curro, personaje de Xavi Lock, que intuye que hay algo tras lo ocurrido con el doctor. Este martes 1 de abril a las 17:35h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock, María Castro y Marga Martínez.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Samuel instaló a Antoñito, completamente inconsciente, en su habitación y Lope necesitaba corroborar que era el hijo de Simona. La boda de Martina y Jacobo siguió adelante, aunque la joven estaba tomando decisiones sin contar con su futuro marido. Leocadia tomó las riendas de 'La Promesa' con el apoyo de Petra, una decisión que sorprendió y que puso en peligro el futuro de María Fernández en palacio.

Por su parte, Manuel confesó a Antonio y Ñica quién fue la autora del disparo que terminó con la vida de Jana. Ana se resistió a aceptar el rechazo de Ricardo e intervino ante Petra en defensa de María Fernández. A 'La Promesa', no solo llegó una carta inquietante de Ayala, sino una inquietante noticia sobre el doctor Gamarra.

| RTVE

En audiencias, este mes de febrero, 'La Promesa' se mantuvo líder imbatible y registró su segundo mejor promedio mensual histórico: 13,8% de share, 1.056.000 espectadores y 1,4 millones de contactos. Incluyendo el consumo diferido, fue la ficción más vista del panorama nacional en lo que va de año al anotar una media de 1.777.000 espectadores.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', la noticia sobre el doctor Gamarra ha dejado helada a la familia. Pero, sobre todo, a Curro, personaje de Xavi Lock, que intuye que hay algo más detrás. Ana empieza a apoyar a María Fernández al enterarse de su situación y Santos descubre la afinidad entre su madre y la doncella.

Catalina no cede en su posición con Adriano, pero Martina no se rinde e insiste a su prima en que dé al muchacho la oportunidad de explicarse. Generosa no ha sido nunca Petra, que sigue firme en su intención de despedir a María Fernández. Rómulo, con la ayuda de Ricardo, toca todas las puertas para intentar revertir la situación de la doncella.