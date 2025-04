El futuro de Laura Fa en 'Espejo Público' tras fichar por 'La Familia de la Tele'

El regreso de Laura Fa al universo 'Sálvame', que la vio brillar durante tantos años, ya es una realidad. La periodista catalana formará parte de 'La Familia de la Tele', el nuevo magacín que La 1 estrenará en las tardes a partir del martes 22 de abril. La noticia fue desvelada recientemente, confirmándose también su salida de 'Espejo Público', espacio al que ha estado vinculada durante casi dos años.

Sin embargo, en los últimos días, muchos se han sorprendido al ver que Laura Fa ha seguido apareciendo en 'Espejo Público'. La periodista ha colaborado tanto el lunes como el martes posteriores al anuncio de su fichaje por TVE. La explicación, aunque inicialmente se achacó a que el nuevo programa aún no había arrancado, ha terminado por aclararse.

Tal y como ha adelantado Poco Pasa TV, Laura Fa ha llegado a un acuerdo con Atresmedia y la dirección de 'Espejo Público' para continuar en el matinal. Por lo tanto, este acuerdo le permite compaginar 'La Familia dela Tele' con su labor en el programa de Antena 3. Laura Fa también mantiene sus colaboraciones con TV3 y sigue al frente del pódcast "Las Mamarazzis", junto a Lorena Vázquez, que también es colaboradora de 'Espejo Público' y 'Y ahora Sonsoles'.

| Antena 3

Este movimiento de Laura Fa la alinea con otros rostros conocidos de la crónica social que comparten presencia en diferentes cadenas. Es el caso de José Manuel Parada y Carmen Lomana, habituales de 'Y ahora Sonsoles' o 'Espejo Público', que colaboran en 'D Corazón', de TVE. No obstante, en Atresmedia hay rostros a los que no se les permite compaginar, como Pilar Vidal, que no pudo participar en 'Ni que fuéramos'.

Lo que convierte este fichaje en algo especialmente simbólico es que supone el reencuentro de Laura Fa con muchos de los colaboradores con los que compartió años de televisión en 'Sálvame'. En 'La Familia de la Tele', volverá a coincidir con figuras como María Patiño, Belén Esteban, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés o Víctor Sandoval. También con Kiko Matamoros, con quien mantuvo más de un enfrentamiento y al que ha seguido señalando incluso después del final de 'Sálvame'.