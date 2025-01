Àngel Llàcer confiesa la peor noticia sobre su futuro profesional tras su enfermedad

Àngel Llàcer volvió a este fin de semana a 'Col·lapse' de Ricard Ustrell para hablar sobre su estado actual tras haber enfrentado una infección bacteriana que casi le cuesta la vida. El actor recordó cómo, durante un viaje a Vietnam hace un año, contrajo una fascitis necrosante que afectó algunos de sus órganos vitales y lo llevó a ser ingresado en la UCI en abril pasado.

"Lo que noto mucho es que he envejecido, porque de ánimos estoy muy bien", explicaba inicialmente Àngel Llacer en 'Col·lapse'.

"Lo pasado, ya ha pasado, todos en algún momento todos hemos estado rozando el otro lado, no hace falta que estemos al borde de un precipicio. Y pese al estar a punto de morir, no tengo más ganas de vivir, yo ya las tenía. Tengo más ganas de estar con mis amigos, que ahora tengo tiempo porque no trabajo", añadía Àngel Llacer.

| 3Cat

De este modo, ha dejado clara su situación actual, con una mala noticia: "Vuelvo a estar de baja". Aunque pidió el alta voluntaria para grabar 'Soc i seré', su programa en TV3 que se estrenará en 2025, el actor sigue con su recuperación desde su casa en la Garrotxa. "Solo estuve 15 días trabajando y ya comencé a ranquear", habló sobre su corta experiencia laboral tras lo ocurrido.

Àngel Llàcer detalló su día a día, centrado en el ejercicio, la rehabilitación y retos como subir una "montañita", lo que refleja su avance progresivo. Sin embargo, las tareas domésticas también forman parte de este proceso, como él mismo relató con humor. "¡No sé por qué la inventaron tan abajo! Pongo la lavadora y ya está, aquí me he quedado", explicó mientras bromeaba sobre lo difícil que le resulta levantarse del suelo tras agacharse frente al electrodoméstico.

Tras esto, la entrevista dio un giro, ya que Àngel Llàcer hizo una inesperada propuesta al público de 'Col·lapse'. "¿Os gustaría que presente un día el programa?", dijo el actor, que se sentó brevemente en la silla de presentador para entrevistar con mucho humor a Ricard Ustrell.