Nadie esperaba el anuncio del productor de 'Tu Cara Me Suena' sobre la nueva temporada

El regreso de 'Tu Cara Me Suena' está cada vez más cerca al prime time de Antena 3. Pese a que aún quedan alrededor dos meses para el estreno de la nueva temporada, el talent show ya se prepara para arrancar sus grabaciones. A las puertas de empezar con los rodajes, Tinet Rubira, productor de 'Tu Cara Me Suena', ha hecho un importante anuncio sobre la nueva edición.

Recordamos que, el pasado 17 de enero, Gestmusic, la productora del formato, anunció que muy pronto abrirían las listas para apuntarse de público. No obstante, no ha sido hasta esta semana cuando se ha oficializado el anuncio. "El próximo lunes 27 de enero abrimos el formulario para asistir como público a 'Tu Cara Me Suena 12'", compartió la factoría a través de sus redes sociales.

De este modo, citando este mensaje, Tinet Rubira ha hecho un importante anuncio para los seguidores de 'Tu Cara Me Suena'. "Esta edición viene cargadita de sorpresas", ha compartido el productor.

| Atresmedia

Por lo tanto, este anuncio deja claro que las grabaciones de 'Tu Cara Me Suena' están a la vuelta de la esquina. El año pasado arrancaron a principios de marzo, aproximadamente un mes antes de su estreno en Antena 3.

Cabe destacar que el exitoso talent show contará previsiblemente una incorporación en el jurado tras la salida de Carlos Latre, a la espera de saber si podrá reincorporarse Àngel Llàcer. No obstante, todo apunta a que Chenoa y Lolita sí seguirán en la mesa del jurado tras el éxito de las anteriores temporadas.

Por el momento tampoco se conoce el nombre de ningún concursante, aunque el nivel está muy alto tras la victoria de David Bustamente. Recordamos que Raoul Vázquez y Julia Medina formaron el podio de la anterior temporada de 'Tu Cara Me Suena'.

Cabe destacar que la final de 'Tu Cara Me Suena' arrasó con un gran 21,4% de share y 1.533.000 espectadores. El talent show, que logró 4,1M de espectadores, superó en 9,2 puntos a 'De Viernes', su rival directo en la franja. Además, la final fue la entrega más vista de la temporada, que medió un 19,7% y 1.672.000 seguidores, subiendo al 20% entre los jóvenes.