Adrián Rodríguez enmudece el plató de 'Fiesta' y confiesa su pasado con las drogas

Adrián Rodríguez ha visitado este domingo, 23 de febrero, el programa de 'Fiesta' en Telecinco. El actor conocido por sus papeles en 'Los Serrano' o 'Física o Química' visitó a Emma García para hablar sobre cómo se encuentra actualmente.

Durante la entrevista, el artista confesó que en el pasado se vio inmerso en una vorágine de drogas, alcohol y fiesta. "Empecé muy joven y un niño que de repente conoce todo este mundo. Desde fuera se ve de una manera, pero desde dentro se ve totalmente distinto. Uno intenta hacer las cosas lo mejor que puede, pero hay ese vacío que uno siente", comenzó su confesión.

El artista habló sin tapujos de sus adicciones y cómo es su actual tratamiento para superarlas. "¿Cuándo uno dice que no estoy bien?", preguntó entonces Emma García. "Fue tan pequeño que no te vas dando cuenta de esta enfermedad".

"La situación era insostenible. La cabeza se me iba cada vez más. A medida que vas creciendo vas cogiendo un camino que no debes tomar y del que es muy difícil salir". "¿Quién me iba a decir a mí que iba a pasar de participar en series de éxito a estar en OnlyFans?".

| Mediaset

El actor también declaró que todavía se encuentra en ese proceso de recuperación: "No se puede decir que esté recuperado, sigo en el proceso y aprendiendo a curarme de esta enfermedad". Pero que verbalizar y reconocer lo que le pasaba "es lo que te hace libre".

"Me confié. Creo que estoy mejor de lo que estoy. Al principio lo tomas como un juego, como un niño que empieza a probar cosas, experimentar a la vida. Al final se convierte en una dependencia para pasármelo bien", confesó.

En su duro proceso con las adicciones reconoció que dejó en un segundo plano toda su vida y lo que le rodeaba: "Cuando vas rompiendo barreras, vas viendo que tu vida queda en un segundo plano y es lo único que quieres", añadió el actor, quien se sinceró al hablar sobre su última recaída en las drogas.

Emma García aprovechó para preguntarle sobre su futuro en su carrera profesional. A lo que Adrián Rodríguez respondió: "Mi carrera de actor ya se verá. De momento, tengo que estar recuperándome y luego ya decidiré", confesó finalmente el actor.