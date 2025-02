La importante novedad del regreso de 'Tierra de Talento' con Manu Sánchez a Canal Sur

'Tierra de Talento' estrena este sábado, 1 de marzo, una nueva temporada de la mano de Manu Sánchez en Canal Sur. Contará con una gran gala de inauguración en la que se conocerán a los primeros concursantes y habrá actuaciones especiales. Manu Sánchez conducirá esta gala inaugural en la primera noche de admisiones y desvelará todas las novedades de la nueva temporada.

Música, excelencia, cultura, entretenimiento, unanimidad, 'Tierra de Talento' regresa manteniendo su esencia, pero repleto de novedades. Nuevo plató, novedades en la mecánica y una gran apuesta de jurado renovado. A diferencia de ediciones anteriores, en las que había un jurado fijo de cuatro miembros, en esta ocasión serán ocho en la mesa.

Niña Pastori, Antonio José, el tenor José Luis Zapata y el director de orquesta y compositor Manuel Busto, se unirán a los ya conocidos Mariola Cantarero, Pastora Soler, Antonio Canales y Jesús Reina. Todo un lujo de súper jurado para disfrutar del talento que se subirá al escenario en cada entrega. Este sábado disfrutarán como miembros del jurado Antonio José, Pastora Soler, Jesús Reina y José Luis Zapata, que realizarán una gran actuación de arranque de 'Tierra de Talento'.

| Canal Sur

No será esta la única actuación especial de la noche del estreno de 'Tierra de Talento'. El ganador de la pasada edición Manuel Patrick, nos presentará su nuevo single en primicia "Let you down". Además, le dará una sorpresa a uno de los concursantes de categoría infantil que se declara fan del sanluqueño.

De est emodo, 'Tierra de Talento' abre su puerta grande para recibir a los aspirantes de esta novena edición. Los primeros concursantes que estrenarán el escenario en esta nueva temporada llegan dispuestos a conquistar al jurado. Quieren conseguir sus cinco estrellas y pasar a la siguiente fase del concurso: los desafíos.

A pesar de que se conocerán los nombres de los primeros concursantes,el casting de la novena edición de 'Tierra de Talento' continúa abierto. Para poder formar parte de la familia del programa, los aspirantes tendrán que enviar sus vídeos, demostrando su excelencia en el canto, la danza o los instrumentos al talent show de Canal Sur.