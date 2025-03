Comunicado de Luitingo en 'Fiesta' tras salir a la luz su audio contra Jessica Bueno

Las duras imágenes de Jessica Bueno durante el pasado 'De Viernes' impactaron a los espectadores. Durante su visita, la modelo pudo escuchar lo que su ex pareja Luitingo decía de ella a sus espaldas. A pesar de que los audios no se hicieron públicos, las lágrimas desconsoladas de ella daban a entender la gravedad del asunto.

Y es que la ruptura de Jessica Bueno y Luitingo ha estado en boca de todos en las últimas semanas. En febrero, la pareja firmaba un comunicado confirmando su separación "a pesar de que se querían" y por diferentes desencuentros. Sin embargo, lo sucedido en 'De Viernes' daba un giro de 180º a la situación.

| Mediaset

"Se supone que nos queríamos, estoy en shock. ¿Cómo ha podido hablar así de mí y de mis hijos?", expresaba una dolida Jessica Bueno en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona. "Era mi mejor amigo y no le he dado motivos para que esté enfadado conmigo. Lo que más me duele es que hable así de mis hijos", explicaba la modelo andaluza completamente rota.

Tras el incidente, Luitingo también ha aprovechado para dar su punto de vista y defenderse de las acusaciones vertidas sobre él. Por ello, ha hablado con Kiti Gordillo, colaboradora de 'Fiesta', y a quien le ha confesado "estar devastado".

"Ahora mismo estamos todos aquí en la casa reventados llorando y la verdad que súper mal", explicaba el ex concursante de 'GH VIP'. "Que me digan y hagan lo que quieran, yo ni tengo ganas de hablar ni puedo", declaraba él, sin explicar el motivo y recalcando lo "malamente" que está.

Las causas de la ruptura

| Instagram, @jessica_bueno

Aunque la pareja todavía no se ha pronunciado sobre las causas directas de su ruptura, sí lo ha hecho Amor Romeira. La colaboradora de 'Fiesta' habló antes de que lo hicieran ellos y reveló las presuntas razones del final de la historia de amor entre ambos.

Tal y como explicó Romeira, a Luitingo le molestaba especialmente que Jessica Bueno se mostrase dolida y triste públicamente. Según afirma la colaboradora, no le gustaría sentir que quedaba como "el malo de la relación".

Amor también explicó que el cambio de residencia desde Bilbao a Sevilla complicó aún más la relación. Según la colaboradora, el cantante mintió en repetidas ocasiones a Jessica Bueno sobre sus planes, diciendo que iba a merendar con familiares cuando, en realidad, se iba de fiestas con amigos.