Emma García impacta en 'Fiesta' tras revelar que estuvo a punto de morir cuatro veces

"Tenéis presentador de milagro", ha bromeado Emma García durante la última emisión de 'Fiesta'. Lo ha hecho durante la visita del psicólogo Rafael Santandreu, que en esta ocasión ha visitado el plató para hablar del miedo a la muerte. Para muchas personas, la sola idea de pensar en morir supone una angustia complicada que Santandreu propone mitigar con una sencilla frase: memento mori.

Una frase que significa "recuerda que morirás" y que, según el terapeuta, es una forma de enfrentarse a la inevitabilidad de la muerte. "Deberíamos vivir cada día como si fuera el último", ha recomendado el invitado, asegurando que esto reduce considerablemente la ansiedad del día a día. "Nos preocupamos por cosas que no son importantes, deberíamos pensar 'qué más da haberme peleado en el trabajo si dentro de un tiempo los dos estaremos muertos", concluía.

| Mediaset

Son muchos los rostros televisivos que han narrado sus experiencias cercanas a la muerte. Àngel Llàcer, Antonio Resines o Antonio Banderas son algunos de ellos, abriéndose al público compartiendo sus vivencias. Ha sido en este momento que Emma García ha aprovechado para hablar de su propia experiencia.

"No somos conscientes de las veces que hemos estado a punto de morir", ha comenzado la presentadora vasca en tono solemne. "A mí me dijeron que había estado cuatro veces a punto de morirme", confesaba entonces. "También me dijeron en qué momentos y yo no había sido consciente, creo que eso no lo sabemos si no te lo dicen", aclaraba entonces.

Ante el estupor de los presentes, Bea Jarrín, colaboradora de 'Fiesta', aprovechaba para contar que a ella le había ocurrido algo similar. "Es una sensación muy extraña: te ves desde fuera y ves que te vas", asegura la periodista sobre la experiencia que vivió con 23 años tras una intervención. Una experiencia que impactaba a Emma García y le preguntaba qué había sentido al despertarse.

"Es muy impactante y una vez eres consciente de lo que has vivido no quieres volver a pasar por esto", admite la colaboradora. Aunque ella asegura no haber notado que nadie la "llamara", si admite haberlo sentido como una sensación "tan real como estar aquí ahora mismo".