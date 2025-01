Mariló Montero dice basta y denuncia las injusticias laborales en Canal Sur

Mariló Montero ha querido manifestar una injusticia laboral que vivió hace unos años. Y lo ha hecho en el programa en el que participa como colaboradora por las mañanas, 'Espejo Público'. El matinal ha detallado la nueva medida de la Unión Europea que obliga a las empresas a que hagan público cuánto ganan sus empleados. El objetivo es que los aspirantes a un puesto sepan ya de antemano lo que van a cobrar.

La presentadora, ante esta noticia, ha compartido una experiencia personal con ciertas dudas de manifestar su opinión. Mariló Montero ha asegurado que el tema de los sueldos es "algo reservado", pero que, siendo sinceros, "estamos deseando saber cuánto cobra el resto". Y que, en su opinión, a ella esta medida le parece justa si "quien tenga la misma responsabilidad laboral y objetivos, tenga el mismo sueldo". Seguidamente, la colaboradora ha relatado lo que le sucedió con un director de informativos de Canal Sur.

"A mí un director de informativos me dijo que a un compañero que tenía menor cargo que yo, yo era la directora, le iban a subir el sueldo porque se había divorciado tres veces y tenía que pagar a muchos hijos", así lo ha explicado. "Le pregunté que por qué, y me dijo que yo tenía mucho dinero. '¿A ti quien te ha dicho eso?'. 'Bueno, porque estás casada con quién estás[Carlos Herrera]', me respondió", añadió.

| Europa Press

"Muy injusto", ha replicado Susanna Griso rápidamente al escuchar este testimonio. La periodista ha asegurado que su compañera se tuvo que enfrentar ante dos injusticias convirtiéndose así en víctima de dos sesgos: el de género y el de ser mujer de.

Mariló Montero también ha declarado que esta medida le parece correcta si se da en cargos públicos, pero no si comprende a los suyos: "No me parece bien que se sepa el sueldo de todos los míos. El de los cargos públicos, sí". Por su parte, Rubén Amón, ha declarado que tanta transparencia puede convertirse en "una medida incendiaria para la convivencia".

Este tema ha ido muy hilado con la noticia que el matinal de Antena 3 exponía sobre la mesa minutos antes. 'Espejo Público' hablaba sobre un centro creado en Gibraltar para hombres divorciados. Estos no cuentan con la capacidad de subsistir debido a las pensiones que deben pagar a sus hijos.