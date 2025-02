El bochorno de Susana Saborido tras un acto de Joaquín Sánchez: 'No tiene vergüenza'

Siguen las peripecias en la familia Sánchez Saborido. Este miércoles, se ha emitido el cuarto capítulo de 'El Capitán en América' y lo han hecho entre agua. Después de visitar un parque de atracciones, cumplir el sueño de Susana Saborido de montar en Harley-Davidson y las clases de conducir de Daniela, ahora toca buscar la compenetración familiar.

Esta vez ha sido con un paseo en kayak donde la escucha y la conexión es muy importante si se quiere llegar al mismo punto. Pero, como es de esperar en esta familia, la experiencia ha sido un poco más ajetreada de lo esperado. Susana Saborido y Joaquín Sánchez no han brillado por su entendimiento, pero finalmente el clan ha conseguido llegar a una orilla.

Allí han abierto sus sillas como si de un camping se tratase y han repuesto energía para seguir con la aventura. O eso al menos era su intención porque lo que pintaba ser como un momento de descanso, se ha convertido en una auténtica guerra.

| Atresmedia

Al sentarse en la silla, el futbolista ha estado a punto de caerse, excusa perfecta para que Susana Saborido terminase de tirarle al agua. Y así ha acabado, en el agua y dolorido tras clavarse unas piedras. Momento en el que ha aprovechado para iniciar una guerra de agua y mojar a sus hijas y mujer.

Tras este caos, la familia ha valorado la experiencia tan bonita que estaban viviendo: "Estamos teniendo un veranito diferente", comentó el exjugador del Betis. "A mí me está encantando" o "Nunca hemos estado tanto tiempo así de vacaciones", han sido algunas de las declaraciones de Salma y Daniela.

Lo siguiente antes de retomar su camino, era volver a darse un chapuzón. Aunque el único que se ha atrevido de una forma un tanto peculiar ha sido Joaquín Sánchez: "¿Tú sabes lo que voy a hacer yo, no? Me voy a bañar como mi madre me trajo al mundo", advirtió a su familia. Algo que a la sevillana no le ha sentado nada bien: "A ver si te va a ver alguien, ¡qué vergüenza!".

| Atresmedia

El jugador se ha sumergido al agua desnudo y su familia se ha escandalizado. "No te vayas a dar la vuelta", ha declarado una de sus hijas. A lo que su mujer ha expresado: "Qué cuerpazo tienes hijo".

"Estas son las típicas cosas que normalmente no haces, pero ahí como me sentía libre pues me bañé como mi madre me trajo al mundo", ha revelado Joaquín Sánchez al recordar su aventura. "Se siente libre. Si él vive libre. Lo que no tiene es vergüenza", sentenció Susana Saborido.