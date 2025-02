La xafogor de Susana Saborido després d'un acte de Joaquín Sánchez: 'No té vergonya'

Segueixen les peripècies a la família Sánchez Saborido. Aquest dimecres, s'ha emès el quart capítol de 'El Capitán en América' i ho han fet entre aigua. Després de visitar un parc d'atraccions, complir el somni de Susana Saborido de muntar en Harley-Davidson i les classes de conduir de Daniela, ara toca buscar la compenetració familiar.

Aquesta vegada ha estat amb un passeig en caiac on l'escolta i la connexió és molt important si es vol arribar al mateix punt. Però, com és d'esperar en aquesta família, l'experiència ha estat una mica més moguda del que s'esperava. Susana Saborido i Joaquín Sánchez no han brillat pel seu enteniment, però finalment el clan ha aconseguit arribar a una riba.

Allà han obert les seves cadires com si d'un càmping es tractés i han reposat energia per seguir amb l'aventura. O això almenys era la seva intenció perquè el que pintava ser com un moment de descans, s'ha convertit en una autèntica guerra.

| Atresmedia

En asseure's a la cadira, el futbolista ha estat a punt de caure, excusa perfecta perquè Susana Saborido acabés de tirar-lo a l'aigua. I així ha acabat, a l'aigua i adolorit després de clavar-se unes pedres. Moment en què ha aprofitat per iniciar una guerra d'aigua i mullar les seves filles i dona.

Després d'aquest caos, la família ha valorat l'experiència tan bonica que estaven vivint: "Estem tenint un estiuet diferent", va comentar l'exjugador del Betis. "A mi m'està encantant" o "Mai hem estat tant de temps així de vacances", han estat algunes de les declaracions de Salma i Daniela.

El següent abans de reprendre el seu camí, era tornar a fer-se un capbussó. Encara que l'únic que s'ha atrevit d'una manera una mica peculiar ha estat Joaquín Sánchez: "Tu saps el que faré jo, no? Em banyaré com la meva mare em va portar al món", va advertir a la seva família. Una cosa que a la sevillana no li ha agradat gens: "A veure si et veurà algú, quina vergonya!".

| Atresmedia

El jugador s'ha submergit a l'aigua nu i la seva família s'ha escandalitzat. "No et giris", ha expressat una de les seves filles. Al que la seva dona ha expressat: "Quin cos que tens fill".

"Aquestes són les típiques coses que normalment no fas, però allà com em sentia lliure doncs em vaig banyar com la meva mare em va portar al món", ha revelat Joaquín Sánchez en recordar la seva aventura. "Se sent lliure. Si ell viu lliure. El que no té és vergonya", va sentenciar Susana Saborido.