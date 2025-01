La confesión de Joaquín Sánchez en 'El Capitán en América' sobre el novio de su hija

Joaquín Sánchez ha vuelto a ocupar un espacio en la televisión y no corriendo detrás de un balón. Como ya es costumbre, el futbolista ha vuelto a protagonizar un programa de entretenimiento. Esta vez se enfrenta a un nuevo reto llamado 'El Capitán en América' y no lo hace solo sino acompañado de su familia.

Se trata de un road trip en el que tendrán que recorrer algunas de las rutas más icónicas de la costa oeste de Estados Unidos. Esto supone una buena excusa para que Joaquín Sánchez pueda pasar tiempo con su mujer e hijas. Así, el formato acaba de estrenarse este miércoles en el prime time de Antena 3 con su visita a Los Ángeles.

Y por su puesto, un viaje siempre crea tensiones aunque sea una experiencia maravillosa y más si te están grabando constantemente. Igual que en cualquier familia, han tardado poco en aparecer los conflictos e intimidades. Ejemplo de ello es el que le ha sucedido a la hija pequeña del futbolista. Mientras la familia paseaba por un parque de atracciones, un joven americano se ha acercado a Salma y le ha preguntado si estaba soltera.

| Atresmedia

Una situación peculiar para Salma y que la familia lo ha vivido entre risas y carcajadas. Pero este momento ha servido para sacar a la luz una realidad. Susana Saborido ha confesado que, en el pasado, al deportista le costó aceptar su hija tenía novio.

"Javi es mi novio, estamos super bien", ha declarado la protagonista de este historia. Su hermana mayor, también ha querido revelar que no sabía cómo iba a llevar su hermana no ver a su novio en este viaje: "Mi hermana sin Javi no vive. Yo estaba cagada con la que nos iba a dar con el viaje".

Es normal que a cualquier padre le cueste aceptar que su hija se hace mayor y, aunque la pareja lleva ya más de dos años de relación, Susana Saborido ha reconocido que a Joaquín Sánchez le costó asumirlo: "A ti te ha costado telita asumir que tu hija grande tiene novio, vamos".

Entre risas madre e hijas han recordado cómo fueron las primeras veces de Javi en la casa de los Sánchez Saborido: "¿Te acuerdas de cuando llegaba y Javi se metía en otro cuarto?" ha preguntado Susana Saborido. "Se escondía", ha admitido la joven. Al menos, Joaquín ha hecho autocrítica y parece que ahora acepta al nuevo integrante de la familia: "El proceso de mi hija Daniela con Javi, con su novio, fue... Bueno, yo necesitaba mi tiempo"