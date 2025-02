Matías Prats desvela un problema de salud en 'El Hormiguero': 'Me costaba respirar'

Antena 3 está de celebración. La primera televisión privada de España celebra su 35 aniversario en el mejor momento de su historia: con un liderazgo incontestable de larga duración. Un éxito que Antena 3 ha celebrado con una renovación de su imagen corporativa.

A esto se le ha sumado esta semana la visita de dos figuras clave de la marca a 'El Hormiguero', Matías Prats y Susanna Griso. La mítica pareja de informativos ha repasado su trayectoria, la actualidad del momento y hasta hubo tiempo de homenajear al famoso locutor Matías Prats Cañete, padre del periodista.

Y, como es costumbre, el programa contó con secciones. Esta vez acudió el doctor José Abellán, un prestigioso cardiólogo en el hospital Santa Lucía de Cartagena. Concienció sobre la importancia de cuidar la salud cardiovascular para reducir el riesgo de infarto, la principal causa de muerte en España y el mundo.

| Atresmedia

El doctor narró que emplea una técnica mínimamente invasiva que permite extraer trombos sin necesidad de cirugía compleja. Fue en este momento cuando el comunicador confesó que había sufrido varios "trombos pulmonares". Esto fue a causa de un desprendimiento de retina que le afectó gravemente, obligándole a pasar mucho tiempo en cama para recuperarse.

"Yo soy algo nervioso, me muevo constantemente y no me inyectaron heparina", relató el presentador haciendo referencia a este medicamento que demora la formación de coágulos de sangre. El reposo hizo que se formaran coágulos que se convirtieron en trombos.

"Yo fui perdiendo facultades, en el sentido de que me sentía muy cansado. Me movía con muchísima dificultad, me costaba respirar cada vez más, pero yo lo achacaba a la quietud y al estar parado tanto tiempo", explicó el presentador de Antena 3 Noticias. Pero cuando acudió al médico, descubrió realmente lo que le sucedía.

"Al llegar al hospital, tenía dos trombos que estaban muy cerca de causarme un problema" y tras compartir este suceso, aprovechó para mandar una recomendación a toda persona que haya tenido una intervención quirúrgica: "Que siempre busquen la posibilidad de tener cerca heparina o algún anticoagulante", sentenció Matías Prats.