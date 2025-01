La terrible sorpresa de Joaquín Sánchez a Susana Saborido: 'Estaba acojonada'

Cada semana, el programa de 'El Capitán en América' nos trae nuevas aventuras y curiosas anécdotas. Tras descubrir la semana pasada cómo fueron los inicios de la relación entre Joaquín Sánchez y el novio de su hija, este miércoles Susana Saborido ha tenido una experiencia un tanto desagradable.

La sevillana estuvo a punto de abandonar una de las actividades previstas por el absoluto pánico que sufrió con uno de los participantes. Y es que la aventura de este capítulo era cruzar la Thunder Road con la clásica moto americana.

La intención era buena, Susana Saborido es una apasionada de las motos y Joaquín le tenía preparada una sorpresa llevándola a una tienda al más puro estilo Ruta 66. Aparte de la infinidad de chupas de cuero, la Harley-Davidson que se encontraba en la puerta fue lo que más le llamó la atención a la influencer. La familia ha conseguido convencer al dueño del establecimiento y dar una vuelta, pero no todo ha salido como esperaban...

La moto en la que viajaba Susana Saborido se quedó completamente sin gasolina en medio de la nada. "Nos vamos a ir andando. Yo me voy con esta muchacha del coche" dijo desesperada.

| Atresmedia

Mientras el conductor llamaba para arreglar lo sucedido, Susana Saborido no estaba muy convencida de volver a montarse en la moto: "A mí me da ahora un poquito de miedo montarme...". De hecho, tras este incidente, confesó a sus hijas que, desde el principio, no se encontraba muy segura encima de esa moto: "Tiembla una barbaridad, que le pongo la mano en el hombro y se le escuchan los huesos, una barbaridad. ¿Tú te montarías con tu abuelo en la moto? ¡Pues esto es igual!".

Con este incidente, la familia ha tenido que resguardarse del calor debajo de un árbol hasta que encontraran una solución. Es en este momento cuando Susana Saborido ha manifestado que en este viaje la suerte no está yendo de su lado. Antes de subirse al avión, empezó con una infección en los ojos: "Yo flipo en colores, yo tengo un gafazo que no es normal".

"Es que el hombre tenía más años que un bosque. Era como montarme con mi abuelo. Yo estaba, acojonada no, lo siguiente. Ponía los pies en el suelo y decía: "¡Nos vamos a caer y nos vamos a ir a la mierda los dos!", recordaba Susana Saborido.

Entre risas, Joaquín Sánchez ha recordado esta peculiar anécdota: "Le preparo una sorpresa a mi mujer y a los diez minutos peta la Davidson. Yo decía no me puede estar pasando esto a mí. 'Mira yo te he cogido la más espectacular'".