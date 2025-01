Todos los detalles de 'El Capitán en América' de Joaquín Sánchez, que estrena Antena 3

Antena 3 abre 2025 apostando por nuevos formatos de entretenimiento. La cadena estrena en prime time, este miércoles 15 de enero, 'El Capitán en América', un road trip protagonizado por Joaquín Sánchez y su familia. Juntos recorrerán algunas de las rutas más icónicas de la costa oeste de Estados Unidos dejando momentos divertidos y emocionantes.

A lo largo de los ocho capítulos que conforman 'El Capitán en América', la familia recorrerá una de las rutas más icónicas de Estados Unidos. Visitarán cuatro estados: California, Arizona, Utah y Nevada en un viaje repleto de contrastes. Desde ciudades cosmopolitas como Los Ángeles y San Francisco, famosas playas, hasta inmensos desiertos; desde la naturaleza más salvaje, hasta la locura de las Vegas. Un total de 3.000 km por el asfalto que convertirán este viaje en una gran aventura.

"Es una road movie, un formato que va a encantar el espectador. Más allá del viaje físico, que es un viaje con muchas aventuras, también es un viaje emocional. Nos va a permitir conocer a una familia española, que Joaquín Sánchez y Susana Saborido ya son muy queridos, pero también con sus dos hijas", arrancaba Carmen Ferreiro la presentación.

| Atresmedia

"Hay mucha convivencia y verdad, ya que el viaje ha permitido a la familia compartir tiempo de calidad. Comparten muchas vivencias y cosas que tal vez no se habían dicho. Estando Joaquín Sánchez hay mucho humor, se disfruta, se ve con una sonrisa y te permite empatizar e identificarte con las situaciones cotidianas", añadía la directora de entretenimiento de Atresmedia.

Además, la directiva también ha destacado la factura técnica de 'El Capitán en América': "Hay un nivel de edición, imagen y realización. Es un equipo fantástico que está a la altura de un formato de estas características, ambicioso, para el prime time de Antena 3".

Javier Ruiz, su director, también ha destacado la verdad que hay detrás de 'El Capitán en América': "Hemos conseguido el reality familiar más auténtico que se ha hecho en España. Todo lo que ocurre es verdad y nunca se ha mostrado a una familia con esta autenticidad, pureza y naturalidad. La familia son muy conscientes de cuáles son sus virtudes, fortalezas y también sus defectos, pero no pretenden ocultarlos o mostrar un lado diferente a lo que son. Han sido dos ejemplos de naturalidad".

La experiencia de Joaquín Sánchez en 'El Capitán en América'

| Atresmedia

De este modo, Joaquín Sánchez se ha mostrado satisfecho del resultado de 'El Capitán en América': "Ha sido una experiencia brutal en todos los sentidos. Era la primera vez que nos desplazábamos tan lejos, tanto tiempo y los cuatro juntos. Lo de la caravana fue brutal, fue el enlace de todo".

"Esa verdad que intentamos mostrar en una experiencia nueva para nosotros, con situaciones surrealistas, es porque intentamos no contagiarnos de cosas que no nos atraen. Somos sencillos y normales porque lo disfrutamos. Ha sido una experiencia brutal, pero dura, porque hemos vivido situaciones que luego nos hemos llevado las manos a la cabeza. Os vais a sentir identificados con lo normales que somos", añadía.

"Es una experiencia que repetiríamos y esperamos que os guste. Estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho, agradecido de poder vivir esta experiencia con mi mujer y mis hijas, porque nos habéis brindado de vivir una experiencia maravillosa", concluía el futbolista.

Por su parte, Susana Saborido también se ha mostrado muy satisfecha: "He podido experimentar un viaje que nunca había podido hacer por su profesión, que siempre estaba fuera. Me daba pánico volar, pero la experiencia ha sido maravillosa. Tuve un problema con el ojo y los primeros días iba fatal, pero no me arrepiento de lo que ha pasado".