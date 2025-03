Feliciano López se planta en 'El Desafío' por sus retos asignados: 'Me he sentido...'

La quinta edición de 'El Desafío' ha llegado a su final el pasado viernes 28 de marzo en Antena 3, con Gotzon Mantuliz como ganador. Sin embargo, entre los concursantes que no lograron llegar a esta instancia estuvo Feliciano López. Este finalizó en la última posición del ranking, pero quiso despedirse de 'El Desafío'.

En la final, el extenista compitió junto a Susi Caramelo, aportando su puntuación para fortalecer la candidatura de su compañera en la recta final. Su reto de despedida fue una prueba musical con botellas de vidrio, pero su ejecución no convenció al jurado.

Uno de los momentos polémicos de la noche fue la valoración de Juan del Val, que quiso reconocer el esfuerzo de Feliciano López a lo largo del programa. "Siendo alguien acostumbrado a ganar, un deportista de élite, y verte perdiendo aquí durante muchísimas noches, hay que llevarlo con mucha humildad y elegancia", decía. Además, aprovechó para hacer una observación con toque de humor: "Muchas veces te has sentido mal valorado en las pruebas, hoy no va a ser una excepción", remarcando que "no ha tenido suerte con las pruebas".

| Atresmedia

Posteriormente, Juan Del Val sintió la necesidad de matizar sus palabras, al percatarse de que su comentario pudo haber afectado al extenista. "Yo aquí valoro una prueba, de una manera más justa o menos justa. Si tú has tenido la sensación de que te estaba valorando a ti como concursante y como persona, te aseguro que no es así", explicó.

Feliciano López aseguró que no se sintió ofendido por la valoración del jurado, sino que su frustración se debía a la naturaleza de las pruebas que le asignaron durante el concurso. "No me ha sentado mal tu valoración ni la de ninguno. Creo que he encajado bien durante el programa las valoraciones, porque sé que realmente es lo que veis en el escenario", decía.

Sin embargo, reconoció que hubo momentos en los que se sintió en desventaja: "Me he sentido en los últimos programas un poco dolido. He tenido pruebas que, por una cosa o por otra, no me han salido bien y he sentido que en algunas pruebas no me ayudaban".

A pesar de las dificultades, Feliciano López cerró su participación con una actitud positiva: "Aunque sea un concurso, te gusta hacerlo bien. Nunca he sentido que estéis valorando algo más que no sea únicamente la prueba".

Finalmente, Juan Del Val quiso recalcar la importancia de la imagen que los concursantes dejan en la audiencia: "Es la imagen que la gente se lleva en casa de cada uno de vosotros, la tuya, yo creo que ha sido ejemplar. Otra cosa es que cuando apareces y haces algo que tenga que ver con el baile o con los ritmos, es cierto que no se te da muy bien y nosotros es lo que valoramos".