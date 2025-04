Carlota Corredera revela el invitado que dejó tirado al 'Deluxe' por Kiko Hernández

Carlota Corredera no suele morderse la lengua cuando se trata de hablar del pasado televisivo que compartió con muchos compañeros en 'Sálvame'. Esta semana, la presentadora de 'Tentáculos' volvió a poner sobre la mesa una polémica que, hasta ahora, no había salido a la luz. Y es que, en más de una ocasión, algunos invitados decidieron no acudir al plató del 'Deluxe' por temor a los ataques de Kiko Hernández.

La revelación tuvo lugar en 'Tentáculos', donde Carlota Corredera relató cómo su labor como directora del 'Deluxe' se veía entorpecida por los juicios lanzados desde el propio plató. Según explicó, en más de una ocasión se vio obligada a reorganizar entrevistas a última hora por culpa del clima que generaban ciertos colaboradores. Y, en concreto, señaló a Kiko Hernández como uno de los responsables: "Por culpa de este señor se me caían los invitados".

Kiko Hernández reaccionó de inmediato intentando desacreditar esa versión con un tajante "eso no es cierto". Sin embargo, Carlota Corredera no dudó en refrescarle la memoria con un caso específico: el de Julián Contreras. El hijo de Carmina Ordóñez había confirmado su presencia en el 'Deluxe', pero canceló su entrevista al sentirse atacado por los comentarios del tertuliano. "Ese verano era complicadísimo cerrar invitados, pero Julián estaba de actualidad en ese momento y tú lo pusiste verde", recordó.

| Canal Quickie

Lejos de quedarse en un enfrentamiento personal, Carlota Corredera aprovechó para hacer una reflexión más amplia sobre la dinámica del 'Deluxe'. Consideraba incoherente que, desde el propio espacio, se criticara a los mismos personajes que luego se buscaba sentar para una entrevista. "Nosotros tiramos piedras sobre nuestro propio tejado al criticar a las personas que luego se sentaban en nuestros programas para darnos entrevistas de las que luego hablábamos toda la semana", dijo con contundencia.

Estas situaciones, según confesó, generaron múltiples fricciones con Raúl Prieto y David Valldeperas, quienes compartían la dirección del formato. La tensión surgía precisamente por permitir e incluso fomentar esos debates que podían poner en riesgo la asistencia de los invitados al 'Deluxe'.