Belén Esteban confiesa ahora que mintió a David Broncano en su primera entrevista

Belén Esteban ya consiguió desde hace mucho ganarse "el cariño de toda esta gente", como en muchas ocasiones ha expresado. A la que un día denominaron como "la princesa del pueblo" ha cumplido con su cometido. Esta semana, la hemos visto muy cerca de la realeza, nada más y nada menos que compartiendo un spot publicitario con Victoria Federica. La nieta del rey emérito y la princesa del pueblo han publicitado una conocida marca de ropa.

Este nuevo proyecto ha levantado curiosidad a sus compañeros en 'Ni que fuéramos' por su patrimonio. Y la colaboradora, unido a esto ha respondido que mintió a David Broncano cuando le preguntó el dinero que tenía en el banco. "De dinero nunca se habla en la tele, cariño", comenzó replicando cuando sus compañeros le preguntaron.

Y es que en 'Ni que fuéramos' lejos de preguntarle sobre cómo fue grabar con Victoria Federica o sobre la trama del vídeo, sus compañeros estaban deseando saber cuánto dinero atesora. "A Broncano creo que alguna vez le has contestado" añadió un poco molesta María Patiño al ver el rechazo de la de Paracuellos.

"Sabes que te adoro y te quiero, pero él siempre me ha preguntado cuánto tengo en la cuenta, no cuánto gano por un proyecto" ha sentenciado la tertuliana, para terminar confesando que mintió en su momento: "Me parece una falta. La pregunta me encanta, pero cada uno…".

Javier de Hoyos recordó la cifra que en su momento Belén Esteban expresó en 'La Resistencia': "Entre 40 mil y cien mil euros". La tertuliana ha estado bromeando para intentar evadir el tema, pero al final se ha tenido que poner seria.

"Yo en mi vida diría lo que tengo en el banco", ha expresado confesando abiertamente que no dijo la verdad por aquel entonces en el programa de Movistar+. Pero la cosa no quedó ahí, ya que Kiko Hernández y María Patiño siguieron azuzando el fuego. Belén Esteban ha terminado sentenciando lo siguiente: "En mi casa no tengo nada, ni joyas, ni caja fuerte. Así de claro".