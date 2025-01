Pedro Almodóvar desvela ahora si dirigirá una serie sobre la vida de Belén Esteban

No es un secreto que Belén Esteban quiere hacer una serie sobre su vida. La tertuliana quiere sumarse a la fiebre de las series biográficas con una única condición: que la lleve un director reconocido. Ya se lo preguntó aJ.J Bayona durante Los 40 Music Awards de este año, y aunque en aquella ocasión no tuvo éxito, ahora ha sido el turno de Pedro Almodóvar.

El manchego fue uno de los grandes triunfadores de los Premios Feroz, que se celebraban este sábado y le han hecho alzarse con el premio a mejor director. Pero ni su victoria, ni la de 'Salve Maria' por encima de 'La habitación de al lado' a mejor película dramática, fueron las mayores sorpresas de la ceremonia. La verdadera sorpresa fue su respuesta ante la pregunta de si dirigiría la serie sobre Belén Esteban.

"¿Quiere hacer una serie de su vida?", se sorprendía el cineasta, quien ya ha asegurado en anteriores ocasiones que se llevaba bien con la colaboradora. De hecho, dio la vuelta al mundo una foto de ambos junto a Rosalía, con quién la colaboradora también mantiene buena relación. "Pero si está empezando esta chica, le queda mucho por vivir", ha exclamado después.

Sin embargo, Pedro Almodóvar no ha querido cerrar por completo la puerta, asegurando que en estos momentos está muy ocupado pero "si me espera, me lo puedo pensar". De hecho, el oscarizado director se encuentra en preparaciones para su próxima película, que se espera que será en español y se rodará durante 2025. Pero, ¿es posible que luego se plantee llevar adelante el biopic de la colaboradora más conocida de la televisión?

Según sus palabras, el manchego parece no oponerse a la idea de una serie sobre Belén Esteban, que ya ha recibido propuestas de varias productoras. No obstante, el director debe tener en cuenta que no será fácil cumplir las altas expectativas de 'la princesa del pueblo' español. Según Belén Esteban, la serie debería tener unos 60 episodios y entre el reparto de actrices que la interpreten: Blanca Suárez, Ana de Armas o Candela Peña. "Sería la hostia", dijo la tertuliana.