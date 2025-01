La semifinal del Benidorm Fest sorprende con dos favoritas y unas queridas expulsadas

El Benidorm Fest 2025 ha dado el pistoletazo de salida oficialmente con la emisión de la primera semifinal. Una semifinal que han presentado Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand. De este modo, los clasificados de la primera semifinal de Benidorm Fest 2025 han sido Kuve, la Chispa, Daniel Blasco y Lucas Bun.

Una semifinal de muchas emociones y con mucho nivel que desde TVeo hemos vivido desde el Palau l'illa de Benidorm. Un estadio que se ha caído principalmente con la actuación de Sonia y Selena, que han reaparecido en los escenarios para revolucionar el Benidorm Fest con su himno llamado "Reinas". Sin embargo, no han conseguido pasar a la gran final.

No obstante, ha estado a la altura de lo esperado la Chispa, con un tema muy emocional que ha convencido a los espectadores, pese a ligeros problemas de afinación. Sin embargo, una de las actuaciones más flojas de la noche ha sido la de K!ngdom con "Me gustas tú".Pese a que parecía que contaba con apoyo del público, en el escenario no han dado la talla, por lo que se han quedado sin clasificarse para la gran final.

Recordamos que el sistema de votación del Benidorm Fest 2023 ha cambiado respecto a las tres primeras ediciones. En esta ocasión, el 50% de los puntos ha caído directamente para el público de casa, dividido entre los votos a través de la aplicación de RTVE Play y los SMS. De este modo, los favoritos del público han sido la Chispa, Daniel Blasco,

El resto de las votaciones han recaído para el jurado profesional, formado por ocho integrantes: Roberto Santamaría, Javier Llano, Jaime Acero, Claudia Orellana, Oksana Skybinska, Maja Tokic, Twan van de Nieuwenhuijzen y Mariangela Borneo. El jurado ha propuesto para que pase a la final del Benidorm Fest las candidaturas de Kuve, la Chispa, Daniela Blasco y Lucas Bun.

Una de las novedades de la edición del Benidorm Fest es que no hemos conocido el número de puntos de los clasificados y eliminados. Para mantener la emoción hasta la gran final, las presentadoras tan solo han desvelado el nombre de los artistas que siguen en la competición. Una vez finalice la edición, con el ganador conocido, RTVE desvelará todos los resultados.