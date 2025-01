Nadie esperaba las directas palabras de Belén Esteban sobre su posible fichaje por TVE

Son muchos los rumores de esta semana que apuntaban un posible fichaje de Belén Esteban, María Patiño y el equipo de 'Ni que fuéramos' para las nuevas tardes de TVE. La cadena ha cancelado la serie 'La Moderna' y prescindido de otros formatos como 'El Cazador' o 'Valle Salvaje' y querría revitalizar así sus tardes de esta forma. De hecho, en las últimas horas también ha salido a la luz que Marc Giró podría ser el presentador titular de este nuevo formato, también con Belén Esteban como presentadora.

Recordamos que este miércoles la colaboradora de 'Ni que fuéramos' reaccionó en directo a esta noticia tras ser preguntada por sus compañeros: "¿Cuándo te vas?". No obstante, este jueves ha querido pronunciarse al respecto y aclarar qué hay de verdad en este asunto.

Lo ha hecho acompañada de María Patiño asegurando que, por ahora, no han cerrado ningún contrato con TVE. "Lo digo con todo el cariño del mundo y las demostraciones de cariño que María y yo tenemos. Pero no sabemos nada de TVE", explicó Belén Esteban.

| Canal Quickie

Belén Esteban ha confesado que, tras estas informaciones, le han llegado muchos mensajes preguntando sobre la veracidad de esta información. "Tengo más de 58 mensajes, hay algunos que ni siquiera he podido contestar, pero es que no, María y yo no sabemos nada. ¿O es mentira?", le ha preguntado a la presentadora de 'Ni que fuéramos'.

Seguidamente María Patiño ha recalcado que esta información no es verdad: "Yo les he dicho a los compañeros que me han llamado que no''. Belén Esteban ha aprovechado para hacer una declaración de intenciones: "De todas formas, estamos disponibles''. "TVE está pendiente de todo", añadía por su parte la presentadora de 'Ni que fuéramos'.

Las dos han sido muy claras sobre este posible fichaje, aunque no lo descartan en un futuro: "No podemos comunicar nada porque estaríamos engañando porque no sabemos nada", concluía Belén Esteban. Sin embargo, a cada día que pasa, coge más fuerzas los rumores de que el equipo de 'Ni que fuéramos' saltará a TVE.