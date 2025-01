Terelu Campos paraliza 'De Viernes' con un consejo inesperado para Maite Galdeano

El distanciamiento entre Maite Galdeano y Sofía Suescun sigue generando momentos intensos en televisión. Durante su entrevista en 'De Viernes', Maite Galdeano expresó su malestar por la tensa situación con su hija, mientras intentaba dar su versión. Sin embargo, en un giro inesperado, Terelu Campos interrumpió el discurso de la protagonista para ofrecerle un consejo directo y cargado de experiencia como madre.

Con la voz quebrada y evidente desánimo, Maite Galdeano se abrió en el plató de 'De Viernes' para hablar del impacto emocional que ha tenido el distanciamiento con Sofía Suescun. "Decaída y dolorida" fueron las palabras que utilizó para describir su estado actual. A pesar de ello, insistió en que su objetivo sigue siendo recuperar la relación con su hija, pero con cambios: "He aprendido a no meterme jamás en la vida de mi hija, sean sus decisiones correctas o erróneas".

El debate de 'De Viernes' incluyó un recordatorio de las tensiones que surgieron cuando Maite Galdeano vivía en casa de Sofía Suscun. Una situación que, según los colaboradores del programa, podría haber sido un detonante en el conflicto. Fue entonces cuando Terelu Campos intervino para ofrecer una perspectiva desde su experiencia personal: "Las madres no vivimos con las parejas de nuestros hijos. Al final todos necesitamos nuestro espacio".

| Telecinco

Maite Galdeano, sorprendida por el comentario, respondió explicando que nunca percibió molestias por parte de su hija. "Mi hija jamás me ha dicho que está molesta porque me apetece estar con mi pareja, porque me pareces muy pesada. Por favor, las cosas se hablan", afirmó, dejando claro que, desde su punto de vista, siempre existió confianza suficiente para abordar cualquier tema.

La conversación continuó con otra intervención clave, esta vez por parte de Beatriz Archidona, quien planteó una reflexión sobre los límites en la convivencia. "El problema no es vivir con tu hija, es vivir la vida de tu hija", dijo la presentadora.

Maite Galdeano respondió defendiendo su papel en el hogar: "Yo no quería vivir su vida. Yo era la que planchaba, la que limpiaba las cagadas de los gatos, pero no me pesaba porque yo era feliz y ella jamás me ha dicho nada. Si me dice 'te vas a coger una casita aquí al lado y yo voy a vivir mi vida aunque sigas haciendo de madre', yo lo hubiera entendido".