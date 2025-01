Las palabras directas de Juan del Val a Victoria Federica tras su reto en 'El Desafío'

En la última emisión de 'El Desafío', Victoria Federica dejó claro que está dispuesta a superar sus límites y crecer dentro del concurso.La joven afrontó un reto que puso a prueba su coraje y equilibrio al recorrer una pasarela colgante a gran altura. Un desafío que resultó ser mucho más complicado de lo que las cámaras lograron captar para los espectadores de 'El Desafío'.

Inicialmente, su recorrido fue aceptable y recibió valoraciones generosas del jurado de 'El Desafío'. Sin embargo, el momento más destacado de la noche llegó cuando Juan del Val hizo hincapié en su actitud durante la prueba. "Yo creo que esta prueba resume lo que yo creo que tiene que ser tu paso por el programa", arrancaba.

"En los primeros tablones has dicho, como dos o tres veces: 'Me voy a caer'. Y, al final del todo, has dicho: 'Lo voy a hacer'. Esa es la evolución que creo que tiene que ser la tuya en este concurso y estoy seguro de que la vamos a ver", añadió Juan del Val, reconociendo su progreso en solo dos semanas.

| Atresmedia

Este cambio de mentalidad se reflejó también en los resultados finales de la jornada en 'El Desafío'. Y es que, la semana pasada, Victoria Federica ocupó la última posición en la primera entrega del programa. La sobrina de Felipe VI enfrentó su primera prueba de apnea, logrando un tiempo de tan solo un minuto y 38 segundos bajo el agua.

Sin embargo, ahora, Victoria Federica sorprendió al alcanzar el segundo lugar en esta ocasión, quedando a un paso de arrebatarle el liderato a Feliciano López. Con un total de 20 puntos esa noche, la hija de Elena de Borbón y Jaime de Marichalar logró escalar puestos en el ranking general de 'El Desafío'. De última posición ha conseguido pasar al quinto lugar junto al resto de sus compañeros.

Recordamos que 'El Desafío' perdió 1,7 puntos de cuota de pantalla, pero siguió líder de la noche con un 15,6% y 1.574.000 seguidores.El programa de Roberto Leal en Antena 3 congregó 3,9M de espectadores únicos a lo largo de la velada.