Elisa Mouliaá es clara sobre lo que hará con el dinero tras sentarse en 'De Viernes'

Elisa Mouliaá ha visitado este 17 de enero al plató de 'De Viernes' tan solo 24 horas después de declarar ante el juez por la denuncia interpuesta contra Iñigo Errejón por agresión sexual. La aparición de la actriz ha suscitado una gran controversia, especialmente debido a las críticas recibidas por haber recibido una retribución económica por su participación. Y es que Elisa Mouliá había negado previamente en redes sociales el recibir dinero por sus entrevistas televisivas.

De este modo, Elisa Mouliaá ha relatado su encuentro con Iñigo Errejón. En su intervención en 'De Viernes', ha explicado que se sintió "violentada, invadida y abusada" por parte del político y ha asegurado que tiene testigos de lo ocurrido. "Yo se lo conté a mis padres, mis hermanos y a algunas amigas", ha señalado.

Adeemás, Elisa Mouliaá ha afirmado que dispone de pruebas como un intercambio de mensajes con sus amigas y con Iñigo Errejón, con quien continuó chateando tras los hechos. "El contacto fue breve, escueto. Él me hablaba y yo contestaba. Me daba miedo no hacerlo", ha detallado la actriz, explicando que ese miedo provenía "por ser quien era. Por el poder que tenía".

| Telecinco

Respecto al tema ecónico, que tanto se le ha criticado, Elisa Mouliaá ha aclarado qué hará con el dinero por su intervención en 'De Viernes' y en otras apariciones en Telecinco. "Cualquier retribución económica que yo o mi abogado podamos obtener a raíz de esta exposición será donada íntegramente a una asociación de mujeres maltratadas, el próximo 8 de marzo ante notario", ha explicado la actriz. Su propósito es claro: "Ayudar en la lucha contra el maltrato".

Además de su contribución económica, Elisa Mouliaá ha revelado que está en contacto con un gestor para crear "una asociación" que le permita brindar apoyo a otras víctimas de agresión sexual. "He estado y sigo en tratamiento, por eso he engordado", ha señalado, dejando claro que su implicación va más allá de la denuncia pública.

La actriz ha justificado la decisión de compartir su experiencia al sostener que "esta persona (Iñigo Errejón) ha abusado de niñas y mujeres. Por eso estoy aquí, porque soy una persona que no me puedo quedar callada ante esto".