Bárbara Rey amenaça amb denunciar a 'De Viernes' després del que es revela en directe

Aquest 17 de gener, Bárbara Rey va protagonitzar una de les nits més tenses a 'De Viernes'. La vedette va acudir al plató per respondre a les recents declaracions del seu fill, Ángel Cristo JR, i la seva nora, Ana Herminia, sobre ella. No obstant això, el moment més complicat es va viure durant un tens cara a cara amb Ángela Portero, qui va posar sobre la taula temes que van desfermar la indignació de la convidada.

La controvèrsia va començar quan José Antonio León li va preguntar directament sobre les afirmacions d'Ángel Cristo JR respecte a la presumpta agressivitat de Sofía Cristoo. «Hi ha una cosa que deixaré molt clara: la meva filla és una noia extraordinària, la meva filla no és violenta, no és agressiva. I és més, la meva filla mai no ha tingut una denúncia per anar conduint beguda, ni drogada, ni li han tret el carnet», responia Bárbara Rey.

No obstant això, el debat es va intensificar quan Antonio Montero li va recordar l'episodi de l'expulsió disciplinària de Sofía Cristoo a 'Secret Story' a causa d'una actitud agressiva amb Miguel Frigenti. Bárbara Rey no va deixar passar el comentari: «A la meva filla mai se l'ha condemnat a dos anys de presó per agredir un policia. Ho deixo aquí, cadascú que pensi el que vulgui. A la meva filla no la pot posar en la vida d'agressiva una persona que sí ha patit tot això. Està clar? Doncs ja està, jo crec que no hi ha res més a dir».

| Mediaset

«Quan la meva filla tingui una condemna, llavors parlarem de la condemna de la meva filla. Mentrestant, ni una paraula sobre la meva filla. És una noia que ha treballat des que té 16 anys, que no m'ha donat en la vida un problema...», va afegir contundentment la convidada de 'De Viernes'. En aquell moment, va ser interrompuda per Ángela Portero, amb unes paraules: «Home, ha tingut un problema de drogadicció».

«No m'ha donat un problema perquè quan ha tingut el seu problema de droga ha vingut aquí, al 'Deluxe', ha guanyat uns diners i s'ha pagat la seva clínica», responia. Malgrat els intents d'Ángela Portero per intervenir, Bárbara Rey la va frenar amb determinació: «No, perdona'm, que tu no saps la meva vida. La que la sap sóc jo».

La tensió va assolir el seu punt màxim quan es va revelar que 'De Viernes' tenia en el seu poder una gravació oculta que Bárbara Rey va fer a la seva exparella Fran Francés fa anys. «La demanda que et posaré... Et sembla normal?», va exclamar Bárbara en assabentar-se'n. «El que hàgim gravat Fran i jo en la intimitat és cosa nostra. Ningú té dret a fer pública la nostra intimitat. No teniu dret a tenir coses íntimes i a verbalitzar-ho», afegia.

| Mediaset

No obstant això, Beatriz Archidona va intervenir per calmar els ànims, indicant que la gravació seria mostrada a Bárbara Rey en privat. «Tenim un set preparat perquè tu escoltis i vegis el vídeo perquè sàpigues de què estem parlant», deia.

Malgrat la seva amenaça d'abandonar el plató si es feia pública la gravació, la vedette va acceptar veure-la en privat després de la pausa publicitària. Després de revisar el material, Bárbara Rey va ser categòrica: «És veritat. El meu fill l'ha robat per treure'l i per fer-ne ús. Què trist. Estigui bé, malament o regular és meu i em pertany. No me'n penedeixo. Em trobo molt a gust amb la meva consciència».