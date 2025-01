Nadie esperaba las palabras de Bárbara Rey contra Ana Herminia en 'De Viernes'

La relación entre Bárbara Rey y su hijo, Ángel Cristo JR, continúa siendo foco de atención mediática, especialmente tras las recientes declaraciones de la vedette en 'De Viernes'. En medio de la controversia familiar, Bárbara Rey ha decidido romper su silencio sobre Ana Herminia, su nuera. De hecho, es una de las primeras veces que se pronuncia abiertamente sobre ella.

"Sinceramente, es una persona que vosotros sabéis que yo he preferido no nombrarla ni hablar de ella. Ella es la que ha hablado de mí, luego me ha acusado en muchas ocasiones de que yo hablo de ella. La verdad es que no he hablado nunca, creo que va a ser la primera vez", declaró Bárbara Rey al inicio de 'De Viernes'.

La vedette también aprovechó para compartir sus impresiones personales sobre Ana Herminia. La invitada de 'De Viernes' relató el verano de 2023, cuando esta pasó 15 días en su casa junto a su hijo y su perrita. "Vi que era una mujer que tenía mucho carácter e incluso dominaba a mi hijo, aunque mi hijo también tiene mucho carácter y le planta cara a ella", relató Bárbara Rey.

| Mediaset

Además de describir el carácter de su nuera, Bárbara Rey no dudó en elogiar a su hijo, Ángel Cristo JR, destacando la educación y la inteligencia que, según ella, lo caracterizan. "Es un chico que, dentro de este giro tremendo que ha dado y al margen de los problemas que hayamos tenido con él, ha tenido muy buena educación. Es inteligente, considero que tiene un grado de inteligencia bastante alto y que quizá debería haberlo utilizado para otro tipo de cosas", comentó.

Sobre la relación de Ángel Cristo JR con Ana Herminia, Bárbara Rey señaló que su hijo es consciente de las discrepancias en la versión de los hechos presentada por su esposa. "Él se da cuenta de cosas que no está haciendo ella bien y que no corresponden a la realidad. Él sabe todo lo que se ha comentado fuera y no tiene más remedio que sacar la cara, no por ella, sino porque no es cierto lo que esta señala", añadió.

Estas declaraciones se producen en un contexto en el que Ana Herminia ha tenido que pedir disculpas por unas polémicas acusaciones realizadas en 'GH DÚO'. En directo, reconoció que exageró una situación de tensión y rectificó su postura: "La palabra agresión estuvo mal. No me gusta que me invadan mi espacio, no me gusta que me toquen... Lo exageré porque estaba... No me justifico, pido disculpas de cómo se interpretó, pero no fue mi intención cargarme el concurso como lo he hecho, pero ya pasó".

De este modo, la resolución de este conflicto familiar parece lejana, pero las palabras de Bárbara Rey dejan claro que su intención no es atacar a su hijo. "Tengo que ponerlo todo en su sitio y aclarar muchas cosas que no son verdad. No vengo a agredirle ni atacarle porque no hay que olvidar que es mi hijo", concluyó en 'De Viernes'.