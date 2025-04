Antonio Rossi sentencia la actitud de Anabel Pantoja con la prensa son una sola frase

Después de unos meses marcados por la tensión, Anabel Pantoja y David Rodríguez intentan recuperar la normalidad en medio del proceso judicial que afrontan. Fue en enero cuando el ingreso hospitalario de su hija, Alma, activó el protocolo por posible maltrato infantil, lo que derivó en una investigación. Aunque el caso sigue sin resolverse y los recursos presentados por David Rodríguez han alargado los plazos, la pareja recientemente ha optado por mostrar una imagen de unidad.

Durante la Semana Santa, ambos reaparecieron públicamente en Sevilla, asistiendo a la procesión de San Gonzalo, en el barrio de Triana. En las imágenes difundidas se les ve sonrientes y muy cercanos, acompañados por la pequeña Alma, que recibió constantes gestos de cariño de sus padres. La escena, cálida y familiar, parecía transmitir tranquilidad en medio del complicado contexto que atraviesan.

Sin embargo, la estampa no ha convencido a todos en el plató de 'Vamos a ver', donde varios colaboradores compartieron sus impresiones sobre las fotos y, sobre todo, sobre la actitud de Anabel Pantoja. "Es algo que siempre hace Anabel, ver procesiones, con David. Yo veo cordialidad entre todos y no pasa nada", arrancaba el debate Adriana Dorronsoro.

"Tú no ves nada, intuyes, pero sí no se hablan", respondieron Kike Calleja y Sandra Aladro. Sin embargo, Antonio Rossi fue el más duro: "Sí, Anabel está un poco borde. Últimamente está bastante desagradable con la prensa. Está muy desagradable".

Una opinión que fue reforzada por Alejandra Prat: "Un poco borde no, para mi roza la falta de educación. Todo el día lo cuelga todo, que me parece muy bien, pero tienes que tener una cierta educación. Sonreír y decir que 'todo bien', no es ser educada. Hay que saber tener un cierto respeto, ella ha estado allí y aquí. A mí, me parece súper desagradable".

Kike Calleja sumó su perspectiva, apuntando que la actitud de Anabel Pantoja puede acabar pasándole factura: "Debería ser más inteligente porque son los mismos medios que luego van a sus presentaciones. Después de todo lo que le ha pasado, debería estar contenta. A pesar de todo lo que está pasando y que tiene la preocupación de si hay o no juicio, pero chica, relájate un poco".

Para Pepe del Real, este comportamiento no es ninguna sorpresa: "Ella lleva mucho tiempo siendo borde con los medios. Es una tónica habitual, a mí no me parece raro que Anabel sea borde. Lo raro sería que fuese amable con los periodistas. Ella es así y al final le perjudica que le suma".

Más allá del frente mediático, también se abordaron las tensiones familiares que podrían estar influyendo en el ánimo de la colaboradora. "Insisto que no hay buena relación con Merchi y por eso David necesita del apoyo de sus padres, por eso también han ido con ellos", dijo Sandra Aladro. Además, Antonio Rossi añadió una posible causa de distanciamiento: "Según el entorno más cercano, David no perdona que le hayan cuestionado y que hayan puesto en esa tesitura a Anabel".