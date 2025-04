Carlota Corredera lanza un aviso a Anabel Pantoja por su actitud hacia la prensa

Con la Semana Santa ya comenzada, todos los devotos salen a las calles para disfrutar de las procesiones. En este tiempo, son muchos los famosos que se dejan ver en los balcones y en las propias calles participando en las celebraciones.

Una de ellas ha sido Anabel Pantoja que se ha dejado ver con su pareja, David Rodríguez y su hija Alma por las calles de Córdoba. Es la ciudad natal del fisioterapeuta donde, según ha revelado 'Fiesta', participa activamente como costalero. Visiblemente emocionado, formó parte del paso de La Esperanza, una de las hermandades con mayor arraigo y devoción en la capital cordobesa.

No obstante, la presencia mediática en la procesión no fue del agrado de la sobrina de Isabel Pantoja, lo que acabó generando cierto malestar. La influencer no tuvo una buena actitud y Carlota Corredera, sin pelos, en la lengua, ha criticado las formas en las que ha tratado a la prensa.

| Mediaset

"Cuando llegan las agencias digamos que está crispada y muy cabreada", ha comenzado señalando la presentadora de 'Tentáculos'. Para luego tomar partida sobre lo cometido y dedicarle un contundente mensaje: "Anabel, soy Carlota. O te relajas o empiezas a disfrutar de lo que tienes, o vas a tener un problema. No van a dejar de seguirte, ni a ti ni a David. Y si tu madre está por allí de paso, tampoco".

Además, añadió lo siguiente: "Evidentemente sería maravilloso tener 2 millones de seguidores, ser Anabel Pantoja y que te siguieran solo cuando tú quisieses, pero es imposible. Entonces, o te relajas y te lo tomas mejor, o lo vas a pasar muy mal".

Y no dudó en criticar a la gente que la compara con su tía Isabel Pantoja: "La gente que dice 'como su tía', pero utilizándolo de manera despectiva y peyorativa, es que no es justo tampoco. Mi consejo: relájate, disfruta, tienes a la niña, la has puesto monísima, la has llevado allí... Que yo lo entiendo, tu hija no se da cuenta, pero tú se lo contarás cuando crezca".