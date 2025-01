Antonio Resines revela si està vetat a 'El Hormiguero' per col·laborar amb Broncano

Antonio Resines, que participa habitualment a 'La Revuelta' de David Broncano, ha parlat recentment sobre la seva relació amb els dos programes del access prime time, especialment pel que fa a l'espai de Pablo Motos. En una entrevista, l'actor va deixar clar que mai ha hagut de triar entre un i altre programa, malgrat les tensions que han envoltat a ambdós.

"Jo en els dos programes he col·laborat, he deixat de col·laborar i he tornat a col·laborar, així que no passa res. Sempre es poden produir equívocs, però res que no es pugui solucionar si hi ha voluntat", va explicar Resines a El Mundo, destacant que es porta "bé" amb ambdós equips. Tot i reconèixer que últimament va "menys" a 'El Hormiguero', ho atribueix més a la seva tasca com a col·laborador a 'La Revuelta' i no a un "veto" com s'havia especulat.

L'actor va voler restar importància a la rivalitat entre els dos presentadors, afirmant que "no és per tant" i subratllant que la disputa entre ells ha estat "polititzada" de manera excessiva. "És una mica absurd perquè ni un programa és tan d'esquerres com diuen, ni l'altre tan de dretes com diuen", va comentar.

| RTVE

Antonio Resines també va abordar la polèmica sobre el fitxatge de David Broncano per TVE, defensant el presentador de les crítiques relacionades amb el suposat malbaratament de diners públics. "Tot el que es diu que pagar a Broncano és un malbaratament de diners públics és una tonteria. Els programes costen equis i es paga a tothom equis, en pública i en privada", va afirmar, recordant que tots els mitjans de comunicació, també els privats, reben ajudes governamentals.

L'actor també va destacar que tant Pablo Motos com David Broncano tenen un caché d'acord als seus resultats d'audiència. "En el cas de Pablo ja estava demostrat que ho valia i en el de Broncano ha trigat molt poc a demostrar-ho també amb unes audiències que TVE no somiava", va concloure Antonio Resines.

"Benvinguda sigui 'La Revuelta' i ben mantingut sigui 'El Hormiguero'. Ara tinc dos llocs on anar en comptes de només un", va sentenciar, deixant clar que no se sent obligat a triar entre ambdós.