Sandra Aladro frena a Kike Calleja por lo que se atreve a decir en 'Vamos a ver'

El ambiente en 'Vamos a ver' se ha calentado este viernes con un enfrentamiento entre Sandra Aladro y Kike Calleja que dejó claro que los desacuerdos entre ambos no son nuevos. El origen de la discusión fue el conflicto entre Ángel Cristo JR y Aurah Ruiz, que surgió tras la boda del protagonista con Ana Herminia.

Sandra Aladro comenzó señalando que Aurah Ruiz había asistido al evento de Ángel Cristo JR con la intención de "desmarcarse" y traicionar a los novios. "Aurah fue a esa boda para poder luego desmarcarse y dar una entrevista traicionando a los novios. Si no, no hubiese ido a ningún 'De Viernes' post boda y traicionó ese perdón de Ángel Cristo JR", afirmó la periodista en 'Vamos a ver', añadiendo que la situación estaba clara en cuanto a la traición.

Kike Calleja, por su parte, no tardó en responder con una crítica diferente al asunto. "Bueno, había que rellenar con gente para que las fotos fueran más llamativas", insinuó el colaborador, sugiriendo que la presencia de Aurah Ruiz en la boda había sido una estrategia para aumentar el interés en la exclusiva de la revista. La reacción de Sandra Aladro no se hizo esperar: "Eso es mentira".

| Mediaset

"No es verdad y déjame acabar. Es que yo lo sé y no te voy a permitir que mientas en mi cara", añadió la periodista. La discusión se fue intensificando, y Kike Calleja intentó defender su postura: "Tú sabes que hay que rellenar y llevar a personajes", lo que desató una nueva réplica furiosa de Sandra: "El que no lo sabes eres tú".

Con una postura más firme, Sandra Aladro continuó defendiendo su versión, explicando que la boda estaba cerrada con la revista mucho antes de cualquier vínculo con Aurah Ruiz. "Esa boda está cerrada con la revista mucho antes de 'Supervivientes', antes de que se establezca ningún tipo de amistad con Aurah", insistió. Además, destacó que la revista no exigió una lista de invitados, sino que estaba interesada en por el momento de crisis familiar.

El enfrentamiento siguió subiendo de tono hasta que Verónica Dulanto intervino para calmar los ánimos, pidiendo que hubiera paz. "Venga, haya paz", sugirió, pero Sandra Aladro respondió con firmeza: "No, pero las cosas son como son, ya está".

Kike Calleja, por su parte, defendió su derecho a opinar, diciendo: "Bueno, tú dices lo que tú quieras y yo digo lo que yo opino". A lo que Sandra replicó: "Vale, lo has dicho muy bien, tú opinas, pero no lo sabes, y tú no diriges una revista". "A veces la opinión y la información van por caminos distintos", concluyó