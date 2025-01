La reacción de Isa Pantoja al exhibir en 'Vamos a ver' el último desprecio de su madre

Isa Pantoja tuvo una jornada difícil en 'Vamos a ver', donde tuvo que enfrentarse a ver imágenes de su madre,Isabel Pantoja, durante su reciente concierto de Navidad. En el evento, la tonadillera dedicó mensajes especiales a su madre fallecida en 2021, a su sobrina Anabel Pantoja y a su bebé. Unos gestos que generaron una reacción muy sincera en Isa Pantoja.

Al ser cuestionada sobre si extrañaba tanto a su madre como Isabel Pantoja a la suya, Isa Pantoja no ocultó su incomodidad. "No había visto eso de un beso a las madres, pero es que se le olvida que ella es madre. Me cuesta, es que tampoco hago un esfuerzo en entenderlo", respondió visiblemente alterada.

El tema se complicó aún más cuando se le preguntó en 'Vamos a ver' por el recuerdo que Isabel Pantoja hizo de su abuela. Isa Pantoja, entre reflexiones, señaló que su madre vive en su "burbuja" y que no le corresponde analizar esta "realidad". "Cuando manda un mensaje a Anabel y a su hija tampoco piensa si nos puede doler o molestar, porque también tiene otros nietos", opinó, reconociendo que estos gestos le "joden y duelen". "Y me voy a callar", añadió con rotundidad.

| Mediaset

Kike Calleja intervino mencionando que, incluso cuando Isa Pantoja estaba embarazada, Isabel Pantoja "ni te felicitó ni se preocupó por ti". Unas palabras que hicieron que la joven respondiera tajantemente: "Es que me hierve la sangre". A pesar de esto, Isa Pantoja reconoció que no echaba de menos a su madre: "No la echo en falta".

Además, explicó cómo se siente respecto a los vídeos que le llegan del concierto de su madre en IFEMA. "Da rabia además que estés intentando pasar la página, y estando en la otra punta veas esos vídeos", confesó Isa Pantoja, añadiendo que, pudiendo ignorarlos, la situación no le permite hacerlo.

Isa Pantoja también reflexionó sobre las dedicatorias de Isabel Pantoja, sugiriendo que estas parecen estar destinadas a "hacer daño". Para ella, el dolor es más intenso al considerar que un hijo es "lo que más se quiere en la vida". "Un hijo es lo que más se quiere en la vida y no sabéis lo que se siente", manifestó.

Además, añadió que siente "envidia sana" por las palabras hacia Anabel, diciendo que "hay que vivirlo" para entender lo que significa. Isa Pantoja finalizó su intervención con una contundente afirmación sobre lo que siente: "Cómo duele decir un beso para ella... Hay que vivirlo, no es normal, de verdad".