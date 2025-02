Antena 3 toma la decisión más importante sobre el futuro de 'Mask Singer'

Atresmedia ha tomado una decisión esperada por muchos seguidores de 'Mask Singer: adivina quién canta'. El pasado mes de diciembre cerraba temporada el guessing show presentado por Arturo Valls con la victoria de Abraham Mateo. Sin embargo, hasta el momento se desconocía el futuro de 'Mask Singer: avidina quién canta' en Antena 3.

Sin embargo, según ha publicado en exclusiva El Confi TV, Atresmedia ha cerrado la renovación de 'Mask Singer: adivina quién canta' para una quinta edición. Las grabaciones se llevarán a cabo a lo largo de este 2025, aunque aún no se ha definido si será en el primer o segundo semestre del año.

No obstante, se desconoce cuando verán la luz las nuevas entregas. Recordamos que la última temporada fue grabada en octubre de 2023, pero no se emitió hasta un año después, descansando 15 meses entre temporadas. Se trata de una estrategia que Antena 3 se puede permitir teniendo en cuenta el buen momento en audiencias que atraviesa.

| Atresmedia

El regreso del exitoso concurso de máscaras y famosos llega tras una cuarta edición que logró liderar su franja en siete de sus ocho emisiones. El programa presentado por Arturo Valls se despidió de la audiencia el pasado 11 de diciembre, firmando su mejor dato de la temporada y superando el 16% de cuota de pantalla.

Aunque todavía no se ha hecho oficial, se espera que Arturo Valls vuelva a ponerse al frente de 'Mask Singer en su quinta edición. Pese a su salto a La 1 con 'That's my jam', su excelente relación con Atresmedia hace que su continuidad sea prácticamente un hecho. De hecho, Arturo Valls tiene previsto regresar a la cadena para grabar la segunda temporada de 'El 1%'.

En cuanto a los investigadores, aún es una incógnita su futuro, teniendo en cuenta que en todas las ediciones ha habido movimientos. Los únicos que se han mantenido desde el principio han sido Javier Calvo y Javier Ambrossi, que previsiblemente seguirán en 'Mask Singer'. En la última edición estuvieron acompañados de Alaska y Ana Milán, que sustituyeron a Ana Obregón y Mónica Naranjo, que a la vez suplieron el hueco de José Mota y Paz Vega.