Las palabras de Susanna Griso sobre el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas

El duelo entre posiblemente las dos mejores presentadoras y caras públicas de sus respectivas cadenas ha regresado. Se trata de Susanna Griso, Antena 3, y Ana Rosa Quintana, en Telecinco, que durante muchos años compitieron por ser la reina de las mañanas. Ahora, el clásico, como si de un partido de fútbol se tratase, ha vuelto tras la inminente restructuración de Mediaset en su crisis de audiencia.

Y es que esta semana Ana Rosa Quintana ha vuelto a las mañanas recuperando su veinte temporada de 'El programa de Ana Rosa'.Las audiencias les han acompañado durante estos días superando a 'Espejo Público', pero sin poder con 'Aruser@s', que ha liderado su franja en audiencias.

Su reciente, pero conocida rival, ha hecho a Susanna Griso pronunciarse sobre cómo afronta el reto de competir nuevamente y a opinar sobre el último movimiento de la presentadora de Telecinco. Y ha sido muy clara sobre el regreso de Ana Rosa un año y medio después tras el fracaso de 'TardeAR' en la franja vespertina.

| Atresmedia

"Para mí es un acicate porque me gustan los retos", ha asegurado con claridad. También se le ha preguntado sobre la relación que mantienen y la periodista explicó que todavía no se había puesto en contacto con ella, pero que "en breve" lo haría. Y no ha dudado en comparar esta situación con la guerra abierta entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta': "Creo que ha sido muy buena esa rivalidad porque ha aportado muchísimas personas nuevas que posiblemente antes no veían la televisión generalista".

"Y creo que si ese mismo fenómeno se da en las mañanas, bienvenido sea. Todo lo que sea competencia y rivalidad sana pienso que siempre redunda en un mejor formato, en un mejor producto", ha revelado en una entrevista en 20 Minutos.

Sobre si daría el salto como Ana Rosa Quintana, Susanna Griso ha dicho que no lo descarta y que siempre intenta plantearse objetivos a dos años vista: "Nunca lo descarto, pero yo me voy siempre marcando objetivos a dos años vista. Siempre he pensado que si pienso que tengo que seguir madrugando durante mucho más tiempo, pues no sé, no tendría las mismas ganas ni la misma energía".