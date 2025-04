'No lo vais a poner': la encerrona que Lydia Lozano ha intentado evitar en 'Mañaneros'

Lydia Lozano vuelve a estar en boca de todos, esta vez por un error que ha sido bautizado en TVE como una nueva "lozanada". La periodista se convirtió en protagonista en 'Mañaneros' tras recordarse en pleno directo un patinazo que tuvo recientemente en el podcast 'Poco se habla'.

"Tú te has hecho viral. Lo sabes, ¿no? Te has vuelto a liar otra vez", decía Adela González en directo. Entre risas nerviosas y visiblemente ruborizada, Lydia Lozano se cubrió la cara con un cojín del sofá mientras exclamaba: "Ay no, no lo vais a poner, no lo vais a poner. Ay que vergüenza, no, no, no, todo el mundo mandándomelo".

El motivo del sonrojo fue su intervención en el pódcast, donde confundió a la pareja de la cantante Ana Guerra. Lydia Lozano afirmó que el novio de la artista era Fran Perea, cuando en realidad se trata de Víctor Elías, ambos compañeros en 'Los Serrano'. "Fran Perea tuvo un problema de alcohol, entonces me parece muy bien que hagan una boda sin alcohol", dijo.

| TVE

La reacción de Ana Brito no se hizo esperar: "¿Por Fran Perea?", preguntó, sin comprender la relación. Lydia Lozano respondió rotundamente: "Sí, su marido", provocando una carcajada espontánea de Xuso Jones, quien no tardó en corregirla: el verdadero marido de Ana Guerra es Víctor Elías. Lydia Lozano, al darse cuenta de su metedura de pata, intentó poner solución de inmediato, pidiendo entre risas: "Oye, ¿esto se puede cortar? Por favor".

De este modo, en 'Mañaneros', la propia Lydia Lozano contó que Ana Guerra le escribió después del incidente, tomándoselo con mucho humor. Y sus compañeros no dudaron en respaldarla y elogiar su capacidad para reírse de sí misma. "Pero tú te haces grande cuando te equivocas, te ríes de ti misma y lo explicas y ganas muchísimo", le dijo con cariño Alberto Herrera.

Por su parte, Adela González reafirmó ese mensaje con un bonito gesto hacia su compañera: "Cuando te equivocas, todavía te haces más grande y nos haces pasar unos momentos estupendos". No obstante, Lydia Lozano se limitó a reconocer: "Pero yo tengo esos lapsus...", a lo que Adela González zanjó con un clásico: "El que tiene boca se equivoca".