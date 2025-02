Patricia Conde: 'En 'José Mota No News' no hay discusiones o guerras de ego'

'José Mota No News' es la nueva apuesta de La 1 para la noche del viernes. El programa presentado por José Mota y Patricia Conde recibirá cada semana a celebridades del mundo del arte, el deporte o la comunicación. Un oasis donde las malas noticias no tienen cabida, sólo el humor. Este show contará también con la colaboración estelar de Santiago Segura y Florentino Fernández, que todas las semanas protagonizarán divertidas secciones y retos imposibles.

Hablamos en TVeo con Patricia Conde sobre sus expectativas y deseos para este nuevo proyecto en La 1.

Si José Mota te llama…

Lo dejo todo. Nos llevamos muy bien y estoy muy contenta y soy muy afortunada de entrar en ese grupo de amigos en los que él deposita su confianza y nos pregunta, nos cuenta... José Mota lo necesita, necesita que lo arropemos, en sus decisiones, en sus ideas… Yo estoy muy contenta.

Han dicho que pones el sentido común, no sé si en 'José Mota No News' hay mucho caos…

No dejamos de jugar porque nos hacemos mayores, sino que nos hacemos mayores porque dejamos de jugar, pero es que estos tres no han dejado de jugar nunca en su vida. Es algo que a mí me emociona porque es increíble ver a gente tan joven de mentalidad y están siempre jugando. Parece que se tiran los trastos a la cabeza, pero es su manera de jugar y de reírse. Pongo el sentido común porque al final tenemos que grabar y la directora y yo los tenemos que separar muchas veces. Además, soy madre y eso también me ayuda mucho.

Decías que es un grupo de amigos trabajando juntos. ¿Qué es más fácil trabajar con los amigos o trabajar con los que no son amigos? Al final os conocéis mucho.

Es mucho más divertido y es mucho más fácil sobre todo trabajar con amigos. Luego también es emocionante conocer a gente nueva y hacer nuevos amigos y conectar. Eso también forma parte de nuestra profesión y te llevas muchas alegrías cuando conoces a gente que es muy afín a ti, pero claro, esto es muy fácil. Ya nos conocemos y nos conocemos muy bien desde hace muchos años y no deja de ser divertido porque estás completamente relajada y cómoda.

Pero en un grupo también hay coques e imagino que eso duele más cuando se trata de amigos…

Qué va, no, ni en la otra ocasión, cuando estábamos José Mota y yo, ni ahora he visto nada que te llame la atención, porque no hay discusiones o guerras de egos que en un momento dado pueden surgir en los rodajes. Te puedo asegurar y pongo la mano en el que no hay peleas de ese tipo aquí. Tenemos todos esa parte de sensatez de que hacemos comedia y la comedia tiene que ser generosa. Tenemos que apoyarnos, celebrar esos chistes, estar a favor de obra y saber hasta cuándo puedes salirte un poco del guión, pero todos retomamos y sabemos estar en nuestro sitio.

Imagino que estás disfrutando del proceso, ¿cómo definirías 'José Mota No News'?

Yo siempre disfruto mucho más del proceso que del fin, porque al final es lo que tenemos que disfrutar todos del camino. 'José Mota No News' es esa llamada que de repente dices hace mucho que no hablo con esta persona y me está llamando que habrá pasado, no? Y siempre, pues gusta el No news, Good news. Acostumbrados a ver tantas noticias malas todo el rato y este hecho esto y fíjate lo que le han hecho al otro.

Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ya sabemos que eso está, pero no nos podemos quedar en casa atrapados por todas esas noticias tan mal, que siempre van a estar. Vamos a hacer un paréntesis para poner un programa divertido que hable de esas noticias que no existen o que nos gustaría que sí existiesen.

¿Cómo ha sido tu reencuentro con Flo después de unos años sin proyectos juntos?

He trabajado mucho Flo porque nosotros hacemos muchas convenciones, eventos privados, pero hemos trabajado mucho. Aunque no lo hayáis visto, pero nosotros coincidimos mucho fuera de cara al espectador. Hemos coincidido nada con Gru 4, hemos estado en plena promoción.

¿Qué expectativas tienes con este nuevo proyecto? ¿Crees que podéis atraer al público joven?

Pues no lo sé, no tengo ni idea, porque con el público joven ahora no lo sabes. La única expectativa que tengo es que la gente que lo vea, que se siente y que se divierta y que lo pueda compartir en familia. A mí eso me ha fascinado siempre, desde que soy pequeña el ver cómo estamos toda la familia en el salón de nuestra casa viendo un programa de humor.

Y no te creas que tengo muchas expectativas de audiencias, yo soy de las que está hecho el trabajo, me voy y no quiero ver nada por miedo a que compañeros se puedan sentir mal. Yo siempre pienso que va a salir bien. No tengo ningunas expectativas puestas en que de la mejor o peor. Solo sé que estamos haciendo algo que nos divierte, que nos gusta a todos, que está muy bien hecho, que es muy divertido, que esperamos que la a la gente le guste.