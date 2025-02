José Mota ante el estreno de 'No News': 'A veces ocurren cosas que no lo supera nadie'

'José Mota No News' es la nueva apuesta de La 1 para la noche del viernes. El programa presentado por José Mota y Patricia Conde recibirá cada semana a celebridades del mundo del arte, el deporte o la comunicación. Un oasis donde las malas noticias no tienen cabida, sólo el humor. Este show contará también con la colaboración estelar de Santiago Segura y Florentino Fernández, que todas las semanas protagonizarán divertidas secciones y retos imposibles. Hablamos en TVeo con José Mota sobre sus expectativas y deseos para este estreno.

¿Estás contento que el viernes es el día en el que estrenas, no?

Sí, lo que pasa es que todo está muy complicado. La tarta, como he dicho antes, está muy peleada (en referencia a los programas con los que compiten). Es complicado, pero tal y como os he dicho, nosotros hacemos lo mejor que sabemos. Intentar pasarlo bien, hacer un gran producto y ya está. Cruzar los dedos.

Aparte de nuevos colaboradores, ¿en qué sientes que ha cambiado más este programa respecto al otro que hacías con Patricia?

Tiene el alma de que el programa es un falso directo y cuenta con esa inmediatez de haber hecho un programa en directo. No totalmente, pero sí en cuanto a dinamismo. Hay microcortes sí. Por ejemplo, yo me salgo y me tengo que cambiar de personaje, mientras están poniendo la pantalla, preparando los sillones… Pero vamos sin parar. Y sobre todo porque creo que tiene la adrenalina de los compañeros que intentan jugar y pasárselo bien igual que todos los invitados. Los que vienen, vienen a contar sus proyectos, pero también a jugar con nosotros, a hacer comedia.

Luego he querido hacer un decorado muy 360º. La banda participa y pregunta y el público lo he querido tener muy encima y muy pegado al programa. A veces digo, ¿alguien del público quiere preguntar? Y la gente le pregunta. Yo quiero que esté vivo el programa y creo que en ese sentido lo tenemos. Lo hemos conseguido.

Se suele decir que la realidad supera la ficción. No sé si la realidad también supera al humor. Porque vosotros hacéis sketches de humor más o menos absurdo. ¿La realidad es todavía más absurda que el humor que podéis hacer vosotros?

A veces sí que ocurren cosas que dices esto no lo supera nadie. Y lo estamos viendo en muchas ocasiones.

Un ejemplo sería Donald Trump hecho sketch.

Pues la verdad que sí…

Son ya 35 años en TVE. ¿Cuál crees que es el secreto para que sigas protagonizando el prime time de La 1? Porque ha habido muchos cómicos que tuvieron su hueco y ya no.

Pues quizá tenga mucho que ver con el niño que me acompaña que sigue comandando este proyecto. Yo trato de no olvidarme de jugar, de pasármelo bien y cuando empiezo a no pasármelo bien... Me recuerdo a mí mismo que yo vine a Madrid a jugar y a pasármelo bien. Lo que me trajo a mí a Madrid fue que yo veía en la tele a Esteso, a Pajares y yo decía wow. Yo los veía en televisión, en mi casa, en Montiel, y yo sentía que el mundo se paraba literalmente. Yo con el humor tuve conexión inmediata.

De niño con 8 años yo veía a Miguel Gila y mandaba callar. O sea, para mí era magia, magia en el más amplio sentido de la palabra. Siempre, de alguna manera, tuve esa lucidez de querer dedicarme a esto. La vida consta de eso, pero sin dejar de jugar y divertirse. Y eso sí que lo tiene el programa. Y en ese sentido, para mí es hiperfresco.

¿Te sigues poniendo nervioso al estrenar un programa?

Lo pienso, pero no me quita la vida. Tenemos que tratar de ser honestos y abrazar con dignidad este regalo y entregarte de lleno.

Has hablado justo de esa frescura y de no perder ese niño. Se entiende que el programa esté guionizado, pero ¿la improvisación juega un gran papel?

Totalmente, yo no quiero perder la improvisación que yo tengo. Aunque tenga cue (pantalla para leer el guion), yo prefiero saberme de memoria en ítems las preguntas y no quiero estar mirando porque me mecaniza. Tampoco quiero un pinganillo en la oreja. No me gusta porque estoy oyendo y me quita de mi impronta. Prefiero la imperfección de haberme equivocado con alguien.

Por ejemplo, el otro día con Rosa le dije: "Tienes un disco que se llama 13 perlas". Y me contestó "son diamantes"… A ver si vas al detalle efectivamente me pillas, le respondí. Prefiero que me pase eso. Todo esto tiene que estar vivo, prefiero la imperfección, pero que esté vivo.

¿El humor exige rigor?

Sí, esto exige un planteamiento. Yo me he currado no solamente el contenido con la parte creativa o la puesta en escena. Tanto el contenido como el continente. Podíamos haber hecho más grande el plató y no lo he querido. Lo he querido más pequeño porque quiero sentarme y tener la sensación de dominio del espacio porque si es muy grande se te va.

Y los invitados vienen a hablar de sus proyectos, pero también que de repente me expliquen qué es para ellos la comedia. Dicho esto y una vez visto el programa desde arriba, toca pasárselo bien y divertirse.

Estamos muy acostumbrados a los late night show de Estados Unidos. Y este, según has declarado, contiene nuestra esencia y humor. ¿Cuál es ese humor para ti?

Pues un humor que tú lo ves y reconoces, que habla de cosas que te rodean. Por ello, he querido recuperar mis personajes exclusivamente para hacer eso con cada invitado.

¿El humor español es muy diferente al de otros humores?

Depende, hay un tipo de humor que sí es exportable, pero no todo. Evidentemente la Vieja el Visillo no es conocida, pero... ¿Qué te crees que no hay viejas en Wall Street que se asoman por el estor? La curiosidad es innata en el ser humano, da igual que estés en Nueva York o en Stalingrado.

En este primer programa que se estrena el viernes, ¿con qué momento te quedarías? El primero que te venga a la cabeza.

Cuando estuvo Calleja con nosotros vino a hablar de su proyecto en el espacio. Él es muy amigo mío y yo sabía que en el pasado él había sido peluquero. Entonces pregunté si alguien del público se atrevía para que Calleja le cortara el pelo. Se levantó un chico y le cortó el pelo. Te juro que no estaba preparado en absoluto.

Y respecto a la entrevista a Kiko Rivera, ¿fue muy difícil llevarle?

Pues teníamos pensado hacerle una especie de juicio cómico y se lo contamos y le hizo mucha gracia. La verdad que estuvo entrañable, muy gracioso y tuvo momentos muy emotivos. De verdad que merece la pena que lo veáis.

Y en cuanto a este late night show que es más español, ¿cuáles han sido tus referentes para hacer este programa?

Hemos intentado entre todos construir el formato, imagino que indirectamente siempre hay referentes. El hecho de tener una banda nos viene de Estados Unidos y en ese sentido, sí.