La 1 arranca por sorpresa la promoción de 'The Floor', su nuevo concurso con Chenoa

RTVE sigue reorganizando la oferta televisiva y apostando por los programas de entretenimiento. Esta vez lo hace trayendo a la cadena pública un concurso de éxito internacional. Se trata de 'The Floor', un programa en el que 100 concursantes tienen un único objetivo: eliminarse mutuamente del enorme tablero en el que estarán situados y hacerse con el control.

Si esta metodología o nombre te resulta familiar, no es porque lo hayas soñado. Este formato ya ocupó espacio en la parrilla televisiva en el año 2023, pero en Antena 3. En aquella ocasión lo presentaba Manel Fuentes. Ahora, salta a La 1 de la mano de Chenoa, pero de momento no se ha anunciado la fecha exacta en la que se estrenarán las nuevas entregas. Así, la cantante protagoniza este avance: "Esto no es un juego de niños. ¿Te mantendrás en pie?", pregunta a los espectadores.

Además de presentar este nuevo programa en La 1, Chenoa también será la conductora de Operación Triunfo 2025 que se emitirá en Amazon Prime Video. Además, seguirá formando parte del jurado de 'Tu cara me suena' en Antena 3.

| Atresmedia

La artista vuelve a la que fue su casa durante mucho tiempo y en donde se dio a conocer allá por 2001, como concursante de la primera edición de Operación Triunfo. 20 años después, ha tenido la suerte de presentar este formato y disfrutarlo desde otra perspectiva.

Además, en los últimos años ha compaginado su carrera artística con la televisiva. Ha sido colaboradora del espacio de La 1 La Noche D (2022) y ha conducido también especiales de Navidad en RTVE como Feliz 2021 y Feliz 2023. Ahora, 'The Floor' será su primer gran formato como presentadora en la televisión pública.

La presentadora se enfrenta así a un formato de éxito internacional que ya ha triunfado en 16 países y que se emitirá semanalmente en el prime time de La 1. Está producido por RTVE en colaboración con Satisfaction Iberia y el casting para participar ya se abrió en el mes de octubre.

Recordemos que las ocho entregas de 'The Floor' en Antena 3, presentadas por Manel Fuentes, mediaron un buen 12,2% de share y 1.038.000 espectadores. El espacio, que lideró durante siete semanas, se estrenó con un fantástico 16,9% y 1.432.000 seguidores. Sin embargo, poco a poco se fue desinflando hasta perder el liderazgo en varias entregas.