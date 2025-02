Melody tras ganar el Benidorm Fest 2025: 'No se va a sentir defraudado nadie'

Melody se alzó el pasado sábado con la victoria en el Benidorm Fest 2025. La artista andaluza representará a España en el Festival de Eurovisión 2025 con el tema "Esa Diva" tras conseguir el gran apoyo del público. Unas horas después de su victoria, en TVeo hablamos con Melody desde el Mirador del Castillo sobre este triunfo y su futuro en Eurovisión.

¿Qué viene ahora después de ganar el Benidorm Fest?

Ahora queda todo el trabajo para Basilea. Quedan reuniones, propuestas, sentarnos para ver qué cambios vamos a hacer... La mejor propuesta que tengamos en la mesa es la que vamos a llevar. En cuanto a la puesta en escena, estamos abiertos ahora mismo a llevar lo mejor.

¿Cuántas veces has practicado las piruetas de tu actuación?

Ya no lo pienso, pero antes sí, decía 'Dios santo, que ahora viene caminar por los aires'. Pero llega un momento que cuando lo haces tantas veces, y estás rodeada de un equipo que te da tranquilidad... Las primeras veces el bailarín me decía que me iba a cuidar como si yo fuera su madre y no me iba a caer por nada del mundo.

| RTVE

Recordabas en rueda de prensa tu anterior intento de participar en Eurovisión en 2009. ¿Qué te enseñó aquello de cara a este Benidorm Fest?

Esto que ha pasado lo tenía pendiente por varias razones. Una era por los fans. He sacado muchos singles como “Bandido” o “Mujer Loba” e iba a una entrevista y no me preguntaban por mi single, sino sobre cuándo me iba a presentar para Eurovisión. Era algo que le debía a mis fans en agradecimiento, porque mi vida no es un momento, son muchos años. Y por supuesto que las personas vamos cambiando y evolucionando.

En su momento hice una propuesta según como me encontraba y ahora estoy haciendo otra, porque los sonidos van cambiando y la vida. Quería hacer un himno, un tema esperanzador y que tuviese fuerza, con una letra en la que mucha gente se viese reflejada. La palabra 'diva' se ha estropeado, decimos que es una altiva, pero una diva es un simple mortal, puedes ser maravillosa, pero con los pies en la tierra.

| RTVE

El paso por Eurovisión siempre va precedido de un tour europeo de los representantes. ¿Vas a hacerlo?

Vamos a estar en todos los sitios en los que se tenga que estar. Cuando me comprometo, me comprometo con todo y vamos adelante. Se va a llevar a cabo de la manera más positiva.

¿Planeas hacer alguna colaboración o remix de "Esa Diva"? ¿Tienes a alguien en mente?

No lo tengo en mente, pero me voy a poner a pensarlo a ver si hacemos algo.

Has tenido el apoyo del público, pero el jurado profesional te dejó en tercera posición. ¿Cómo recibiste esta puntuación del jurado? ¿Sientes que eres más comprendida por el público que por la industria musical?

Lo viví muy bien y me parece estupendo. Creo que el jurado me votó superbién y estaban encantados con la actuación, y me quedo con eso. Lo veo muy positivo todo, teníamos puntos por todos lados.

| RTVE

¿Sientes que con esta victoria te estás reivindicando dentro de la industria musical?

Creo que el tiempo es sabio y lo va poniendo todo en su sitio. Llevar 24 años en el mundo de la música no es fácil, porque uno y dos años aún, pero en 15 años cambian los gustos, cambia la vida. Mi primer disco lo saqué en casete y ahora la gente joven no sabe ni lo que es. Creo que es muy valiente todo lo que hemos hecho, tenemos que sentirnos muy orgullosos. La industria ha cambiado tanto que yo ¿qué voy a pretender? Un día entra un director, otro día otro, hay tanta inestabilidad que no puedo pretender que se me entienda siempre.

Creo que el primero que tiene que apostar por uno mismo es uno mismo. Y luego, quien se tenga que subir se subirá. Soy una artista independiente, con un equipo espectacular, pero yo aposté por mí, y he tenido que pelearlo. Me ha merecido la pena porque he cantado lo que yo he querido. He tenido que cantar canciones que no me gustaban. He luchado mucho y me ha costado mis lágrimas, pero creo que todos los que pasamos por algún proyecto pasamos por esto.

Desde los inicios del Benidorm Fest se ha presentado un pack cerrado que el público ha votado para ir a Eurovisión. ¿Tienes miedo que el público se sienta defraudado ante los cambios que puedas hacer?

No se va a sentir defraudado nadie porque si se modifican cosas y es para bien, uno está contento. Tengo que sentarme ahora con el equipo porque es muy pronto, pero la esencia va a estar ahí. Uno cuando empieza un proyecto se va dando cuenta de que si mete cambios puede quedar más potente, pero eso pasa con el tiempo. Ahora llevamos eso de ventaja, porque el Benidorm Fest nos va a servir al verlo ante el público saber lo que podemos proponer. No sería lo suyo hacer lo mismo que hemos hecho ahora, tenemos que hacer algo que sorprenda.

| RTVE

¿Estáis preparados para hacer cambios si Eurovisión te dice que hay algo que no puedes hacer por motivos técnicos?

Tendremos opción A, B y C, porque estamos acostumbrados al ser currantes. Es un evento y un festival muy potente, no se hasta que punto nos pondrán muchas pegas con la propuesta. Pero luego no tendremos ningún problema en decir que llevábamos algo que no pudimos hacer. Lo compartiré y lo diré.

Parte del equipo de producción de 'Esa Diva' es sueco y conocen muy bien cómo funciona Eurovisión. ¿Cuál va a ser su papel ahora?

Ellos son productores espectaculares y tienen experiencia más que de sobra en Eurovisión y el sonido de allí. Ahora está todo muy en el aire, nos tenemos que sentar y hablar, pero soy una persona que me gusta escuchar. Escucho las propuestas, cada uno da su opinión, lo dejo reposar y empezamos a tomar decisiones.

| RTVE

¿Has pensado si en Eurovisión vas a llevar el mismo traje que en la final del Benidorm Fest?

¿Cómo voy a repetir el traje? Yo no repito. Traía tres trajes para decidir ya aquí y me he podido poner uno porque era lo que se podía. Y estaba del traje hasta el moño después de ponérmelo en todos los ensayos. Yo ni muerta me pongo el mismo en Basilea.

¿Sientes presión por el puesto en el que puedas quedar en Eurovisión?

Mi trabajo lo tengo clarísimo: ir a Basilea, llevar una propuesta brutal, hacerlo cañón y que todo el mundo diga 'wow'. El puesto no está en mis manos. Pero el listón lo vamos a dejar cañón, de eso me encargo yo y mi equipo.

En la rueda de prensa has contado que el miércoles estuviste en el hospital. ¿Cómo lo viviste, teniendo en cuenta que faltaban pocas horas para participar en la semifinal?

Estas cosas pasan. Puede estar todo perfecto, los ensayos espectaculares, pero una no es de hierro. No fue por ansiedad, fue un resfriado. También puede ser que por el estrés se me bajaran las defensas.

| RTVE

Has hablado de tus momentos más difíciles a lo largo de tu carrera. ¿Has pensado en retirarte en alguno de esos baches?

Para mí ahora ir al festival de Eurovisión es un premio, pero vengo teniendo unos años espléndidos y unas giras espectaculares. No me puedo quejar. Ha habido momentos en los que ha costado mucho, pero con esfuerzo y trabajo todo se consigue. Estoy en un momento superpositivo y no lo voy a dejar.

Cuatro mujeres empoderadas han ganado el Benidorm Fest. ¿Qué papel social crees que está teniendo el festival en RTVE?

Creo que RTVE lo está haciendo muy bien, que está promoviendo música y es superpositivo. Es arte, es cultura, y me tengo que quitar el sombrero. Y para todas las mujeres que son divinas, que hay que seguir adelante, y que divas somos todas y todos.

"Esa diva" es un tema con el que he querido reivindicar mis valores, los de mis padres, porque yo empecé muy pequeña y con diez años ya era número uno en muchos sitios y medio mundo, pero mi madre me decía que era igual que el resto de las niñas y que iba a tener que recoger igual la habitación. Todos tenemos que tener la oportunidad de ser quien queramos ser, y no nos debemos pisar unos a otros. Hay espacio para todos y somos personas.

¿Qué le dirías ahora a la Melody que sacó su primer álbum en casete?

Le diría que 'ole tú'. Algún día contaré... sacaré mis memorias.