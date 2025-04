Mikel Herzog JR ('Tu Cara Me Suena'): 'Imitaría a mi padre, pero le tengo muy visto'

Mikel Herzog JR es uno de las concursantes de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 estrena este viernes 4 de abril la nueva edición del talent show de imitaciones, que alcanza su undécima temporada. Una edición en la que competirán por realizarlas mejores imitaciones rostros como Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani García y Mikel Herzog Jr.

En una entrevista en TVeo, Mikel Herzog JR habla de su paso por 'Tu Cara Me Suena'. Nos confiesa lo intenso que está siendo el proyecto y sus ambiciones ante el escenario.

¿Cómo fue tu primer casting para 'Tu Cara Me Suena'? ¿A quién imitaste?

Hice un microteatro. De toda la vida me ha encantado imitar, hacer el tonto con los colegas, con la gente que conozco, pero imitando tantos a cantantes como a gente de mi entorno. En el casting decidí que tenía que hacer un abanico de cosas, porque ya que estaba ahí quería darlo todo. Hice un mix de gente, a capella, sin nada, pero me la jugué. Hice un poco de Camilo, de Bisbal, Abraham Mateo y no digo más por no hacer spoilers por si aparecen.

¿Cómo es ese desgaste físico y mental que requiere 'Tu Cara Me Suena'?

Media semana la tienes bloqueada. Más allá de que es una semana que es frenético, no hay tiempo ni de cansarse. No descansas.

¿Utilizas mucho los vídeos de las actuaciones para empaparte del artista?

Hay una cosa y es que mucha gente tiene el recuerdo de ese cantante, pero no justamente por esa actuación en directo, sino por cómo está grabada o en Spotify. A veces tienes que hacer cosas de la actuación y tu buscar el soniquete para qué sea lo que la gente recuerda de esa persona. A lo mejor en el directo hace ciertas cosas que el público no reconoce. Tienes que adaptarte a ese híbrido entre el movimiento del directo, más el sonido del Spotify de la canción grabada.

¿Es más difícil colocar la voz o buscar la interpretación del personaje?

Moverse. Para mí, personalmente, que soy del piano, del instrumento, el bailar está siendo un descubrimiento máximo. De hecho, ya arranqué a tope, en la primera gala haciendo de Abraham Mateo, bailando, que yo no lo hubiera pensado en mi vida. Me lo tomo como un reto personal, artístico, y, sobre todo, disfrutarlo y pasarlo bien.

¿Cómo es el momento de verte caracterizado junto a tus compañeros?

Estoy muy poco acostumbrado al maquillaje, como Bertín. Esto es pasar del nivel cero al nivel 500, con casi cuatro horas de maquillaje con un equipo maravilloso. Aguantar ahí con lentillas, con la cabeza calva con una media. Sobre todo, el proceso es graciosísimo, pasas de ser un androide a cara de patata sin cejas y después llevarla al escenario y aguantar. El primer día con Bertín caracterizado de Omar Montes o de Yafar, porque era una mezcla con un personaje de "Aladdín" raro. No podía dejar de mirarle, porque se quitó cincuenta años de verdad.

¿A quién le envías esa foto, imagino que embargada, con las caracterizaciones semana a semana?

No mando fotos, yo hago videollamada sorpresa. Todos me dicen: ¡dios! Y luego sin decir nada cuelgo.

¿Te gustaría imitar a tu padre?

Me gustaría imitar a todo el mundo. Imitaría a mi padre, pero le tengo muy visto. Quiero imitar otras cosas, hacer de todo.

¿Si tuvieras que imitar a uno de tus compañeros a quién elegirías?

Me gustaría imitar a Goyo, pero en 'Tu Cara Me Suena', en alguna actuación que haya hecho aquí. Imitar a Goyo imitando.

¿Cómo has escogido la ONG?

Lo he querido enfocar a personas completamente desfavorecidas, un problema básico en los Derechos Humanos. Para mí es lo que es lo más básico, gente que tenga derecho a vivir.

¿Te planteas en tu carrera presentarte al Benidorm Fest?

Estoy completamente a favor de todo lo que sea promocionar el espectáculo, el mundo artístico, y el Benidorm Fest me parece un hallazgo. Sería seguir los pasos de mi padre, pero cierro Twitter.