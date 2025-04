Ana Guerra ('Tu Cara Me Suena'): 'Llevo cuatro galas y estoy reventada'

Ana Guerra es una de las concursantes estrella de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 estrena este viernes 4 de abril la nueva edición del talent show de imitaciones, que alcanza su undécima temporada. Una edición en la que competirán por realizarlas mejores imitaciones rostros como Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani García y Mikel Herzog Jr.

En una entrevista en TVeo, Ana Guerra habla de su paso por 'Tu Cara Me Suena'. Nos confiesa lo intenso que está siendo el proyecto y sus ambiciones ante el escenario.

¿Cómo lo estás llevando? ¿El hecho de ser cantante te pone más presión?

Va todo muy rápido. Me pasó por ejemplo con Karol G, que es mi primera actuación, pero yo no conocía la canción, no la había escuchado nunca. En 'Tu Cara Me Suena' tenemos muy poco tiempo y lo quieres disfrutar, aprovechar al máximo para sacar una buena imitación. Y luego ya no había forma de sacar la cancioncita de la cabeza, ahora llevamos cuatro y empiezo ya a acumular, a mezclar todas.

Has ido varios años como invitada a 'Tu Cara Me Suena'. ¿Ya estabas esperando a ver cuando te tocaba como concursante?

Ha habido ofertas muchos años, algo que agradezco tanto por parte de Gestmusic como de Antena 3, pero no había coincidido por tema de calendario. Me tocaba este año, pero también porque por el elenco que se ha formado. Estoy súper a gusto, voy a divertirme y a intentar hacer de otra gente y no sea yo mismo.

¿Cómo fue el proceso de casting?

Me tienen muy vista en Gestmusic, no hice casting como tal. Miramos en familia que cantase por allí, por aquí, un poco de repertorio. Fue un poco muy distendido porque es mi casa al final.

¿Notas que algo ha cambiado de esas veces que fuiste como invitada a ahora?

La responsabilidad, porque eso era un voy, canto y me voy. Ahora tienes la responsabilidad de que cada uno le queremos dar a una ONG diferente un premio, los puntos son acumulativos...

¿Cómo has escogido la ONG?

Espero ganar, aunque sea dos veces. La segunda todavía no la tengo en mente, pero porque hay mil cosas que necesitan ayuda. En cuanto a la primera, en Canarias tenemos el doble de casos de ELA que a nivel nacional. Tengo una tía que tiene ELA. Hay una fundación concreta, TeidELA se llama, le ha ayudado mucho a ella y será mi forma de agradecerles esta ayuda para que sigan investigando.

¿Qué te dijo Victor Elías? ¿Te animó a venir a 'Tu Cara Me Suena'?

Sabiendo que hipotecaríamos nuestro tiempo más aún, pero siempre me apoya.

¿Cuántas veces puedes llegar a ver el video de la persona a la que tienes que imitar?

Infinitas y la canción también. Lo estábamos diciendo, el Spotify Wrapped del final de año va a ser muy loco esto. Igual desde que lo sabes hasta que lo captas 60 veces. Luego está la parte de imitar el movimiento exacto, con dos o tres momentos de la canción que tienes que clavar exactamente el movimiento y también la voz sobre todo. Yo tengo un tip que hago mucho que es justo antes de salir a cantar me pongo la canción cantada por la artista original y coloco la voz.

¿Cómo es ese desgaste físico y mental que requiere 'Tu Cara Me Suena'?

Llevo cuatro galas y estoy reventada porque tenemos vida, proyectos personales y profesionales. Yo saco en nada nuevo tema, estamos como locos buscando un día para grabar el video, otro para la sesión de fotos. No es nada nuevo que nos conozcáis, pero hay que compatibilizar todo. Normalmente vamos el domingo o el lunes a Barcelona, depende en qué lugares hallemos. Estamos todo el lunes, todo el martes y parte del miércoles.

¿Cuánto tiempo tenéis para prepararos un artista?

Desde el miércoles por la mañana que empiezas con ensayos con Arnau y con Ángel en plató. El lunes hay ensayos y el martes grabas gala.

¿Cómo es el momento de veros caracterizados unos a otros?

Vamos viendo el proceso de cada uno, no nos vemos por separado y nos encontramos. El otro día sí que me pasó que estuve casi una hora meditando con los cascos y cuando abrí los ojos sí que flipé. Pensé ¿qué es esto? Y la caracterización de Bertín Osborne en la primera gala va a ser historia de la tele.

¿A quién le envías esa foto, imagino que embargada, con las caracterizaciones semana a semana?

No lo debería decir, pero se la envío mucha gente, pero como ahora está la actualización de Whatsapp de una sola visualización, que no le puedes hacer la captura, la mando mucho. Tengo a mis amigos, marido, familia, todos atentos. Me dicen que no me parezco mucho.

¿Te gustaría verte imitada en esta temporada de 'Tu Cara Me Suena'?

En el pasado pasó con Ana Simón y Cristina Pedroche, que imitaron "Lo malo". Siempre sería un honor que cualquiera de mis compañeros les saliera del pulsador cualquier tema mío y lo hiciera. Me haría mucha gracia.

¿Si tuvieras que imitar a uno de tus compañeros a quién elegirías?

Gisela, sin ninguna duda.

¿Buscas el doblete después de ganar 'El Desafío'?

Es verdad que tenía una competitividad en 'El Desafío', porque como estaba súper lejos de mi zona de confort quería demostrarme a mí misma que sí que podía. Esto es algo que no busco en este programa. Creo que es importantísimo que lo ganemos vaya a una ONG y ese es el grandísimo objetivo, ayudar, ayudar, ayudar y ayudar. Esto es otra cosa, nadie se acuerda de las puntuaciones, decidme que sacó Ruth Lorenzo o Angy cuando imitaron a Michael Jackson. Nadie lo sabe, pero sí se reconoce la actuación icónica.

¿Te planteas en vuestras carreras presentaros al Benidorm Fest? ¿Qué te parece la marca que ha creado RTVE?

Ya ni me acordaba de que yo participé en una preselección, me presenté a Eurovisión casi sin enterarme con "Lo Malo" y "El Remedio". Lo que ha creado RTVE me parece maravilloso, porque creo que el Benidorm Fest es un grandísimo escaparate para artistas que se van a desarrollar y también para los que están completamente sólidos, bajo mi punto de vista. No estoy en ninguno de los puntos, pero si algún día le estoy, estaré lista para representar a mi país.