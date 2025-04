¿Quién es Mikel Herzog JR , concursante de 'Tu Cara Me Suena' en Antena 3?

Mikel Herzog JR es uno de los concursantes de la nueva edición de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 estrena este viernes 4 de abril la nueva temporada del talent show con Manel Fuentes como presentador. Una nueva edición que arrancará con un nuevo elenco de concursantes que llegan dispuestos a coronarse como ganadores desde la primera hasta la última gala.

Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani y Mikel Herzog Jr. son los nuevos concursantes de 'Tu Cara Me Suena'. Además, el programa contará este año con el esperado regreso de Àngel Llàcer a la mesa del jurado. El talent show también cuenta con la incorporación de Flo junto a Chenoa y Lolita Flores, que siguen una temporada.

| Atresmedia

Cabe destacar que la final de la última temporada de 'Tu Cara Me Suena' arrasó con un gran 21,4% de share y 1.533.000 espectadores. El talent show, que logró 4,1M de espectadores, superó en 9,2 puntos a 'De Viernes', su rival directo en la franja. Además, la final fue la entrega más vista de la temporada, que medió un 19,7% de cuota y 1.672.000 seguidores, subiendo al 20% entre el público más joven.

¿Quién es Mikel Herzog JR, concursante de 'Tu Cara Me Suena'?

| Atresmedia

Mikel Herzog JR es músico, cantante y actor. Es, además, hijo de Mikel Herzog, cantautor y productor español, representante de España en el Festival de Eurovisión 1998. Por ello, su pasión por la música le acompaña desde bien pequeño.

Fue finalista de 'La Voz', formato en el que participó en el año 2015 junto a su hermano. Además, ha sido cantante principal en el espectáculo musical "Cruz de Navajas, el último Mecano" con más de 500 funciones por toda España. También es actor principal del musical "Asesinato para dos", en Madrid.

"'Tu cara me suena' es un programa que me permite trabajar las imitaciones y hacerlas en serio. Soy muy cuidadoso porque antes pasaba por encima y el programa me obliga a mirarme cada detalle", ha dicho Mikel Herzog JR antes de embarcarse en la experiencia de 'Tu Cara Me Suena'.