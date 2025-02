'Estuve en el hospital': Melody desvela unos problemas de salud en el Benidorm Fest

Melody ya ha descansado unas horas desde su victoria en el Benidorm Fest, pero ha llegado el momento de hacer primeros balances. En una rueda de prensa desde el Mirador del Castillo de la ciudad valenciana, la representante de España en Eurovisión ha desvelado un problema que tuvo justo antes de su semifinal. Y es que Melody ha confesado que el miércoles, tan solo 24 horas de su actuación, estuvo en un hospital.

"Estuve en el hospital el miércoles por la noche porque estaba malita, no me encontraba bien. Fui al hospital porque por el cambio de clima y la presión me encontraba mal y estuve con oxígeno y mascarilla. No quise decir nada porque no quería preocupar a nadie porque estaba muy entusiasmada con mi actuación", explicaba Melody en la rueda de prensa.

"Cuando acabamos nos miramos y dijimos: 'ya lo hemos hecho'. Han sido tantos meses de preparación que cuando llega el momento y pasan estas cositas se te derrumba todo. Hemos mantenido el tipo porque hay veces que este tipo de cosas pueden pasar, pero tener gente tan bonita a tu alrededor hace que hayamos podido sacar todo esto adelante bien", añadía.

| RTVE

De este modo, recordando los problemas de sonido en la semifinal del Benidorm Fest, ha destacado su fortaleza: "Yo estoy preparada incluso para cantar con pulmonía, porque yo me he comido unos marrones... Hubo problemas técnicos, pero hice mil ensayos y no pasó nada. Para un artista hacer una nota alta no es algo muy difícil, es el día a día de un artista. Malos nos ponemos todos, pero creo que a uno lo hace más artista y persona cuando vemos como cada uno afrontamos las diferentes situaciones de la vida y ya habéis visto que no me he enfadado"

"Aprovecho esta oportunidad con muchas ganas, pero sobre todo respeto, porque adoro el arte y la música. Todo lo vamos a hacer para que todo el mundo diga 'ole', que es una palabra muy universal. Eso es lo que tenemos que conseguir en Basilea, que el público vibre con nuestra canción", explicaba Melody sobre su victoria en el Benidorm Fest y su futuro en Eurovisión.

Además, Melody también ha hablado de su propuesta: "Uno no puede pretender poder gustarle a todo el mundo, pero lo más bonito es que cada uno tenga su criterio y sus gustos. Lo que sí puedo decir, y creo que no se puede negar, es que soy una persona y artista muy luchadora y trabajadora. Independientemente de los gustos voy a darlo todo y voy a luchar para que el listón de nuestro país quede muy alto".