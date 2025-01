Melody sobre el Benidorm Fest: 'Si gano con 'Esa Diva', la haré más internacional'

Ahora sí que sí, Benidorm Fest ya ha dado comienzo con sus primeras semifinales. Desde el Mirador del Castillo, RTVE ha desvelado una de las grandes incógnitas del festival: el orden de actuación de los artistas. Melody actuará en octava posición para cerrar una segunda semifinal de infarto el próximo 30 de enero. Hablamos en TVeo con la cantante sobre cómo ha vivido este anuncio y la filtración de su show.

Cuéntanos tus primeras impresiones, ¿cómo te has visto subiéndote al escenario para el ensayo?

Súper bien, estoy súper contenta. Creo que traemos una apuesta muy fuerte y me he encontrado y he conectado con el escenario. El escenario es precioso y ya estamos ahí perfilando cositas.

Desde la otra elección que hiciste, ¿cómo te has sentido respecto a Eurovisión? ¿Lo has seguido viendo? ¿O tenías un poco de traumita de "uy se me ha quedado esta espinita. Lo voy a dejar"?

Para nada, yo no he tenido ningún tipo de cambio. Todo lo contrario. Yo creo que todo en la vida pasa por algo y en aquel momento no fui porque no tenía que ir. Y aun así, se hizo un éxito de 'Amante de la luna'. Porque todo el mundo pide 'Amante de la luna'.

| TVE

¿Tenéis cierta ventaja aquellos que tenéis experiencia en televisión? Por ejemplo ya has pasado por la preselección y también por 'Tu cara me suena'.

Depende, yo creo que todo es muy relativo, ¿no? Porque también tienes más ojos que están pendientes de ti y la gente siempre se pone más... ¿Cómo te digo yo? Más exigente. Entonces, no sé hasta qué punto es más o menos bueno. Pero, yo creo que cada escenario es único y en cada escenario hay que conectar.

¿Notas esos ojos encima de ti? ¿Esas expectativas?

Tengo unos cuantos, lo noto. Como los muñequitos que tienen ojos en la cara, pero no me molestan yo sé que es normal eso. Yo lo que quiero es hacerlo bien y que quede para siempre. Porque, en definitiva, ese es el mayor regalo, el mayor propósito.

¿Cómo habéis vivido el tema de las filtraciones?

A ver, lo de la filtración es como lo he dicho. Todo está hecho bien, muy bien. Televisión Española hace un trabajo impecable, pero llega un momento que hay cosas que se te van de las manos. Cada uno va de forma individual y si quieres sacar un móvil y quieres grabar...

¿Cómo lo vivió tu equipo?

¿Qué hacemos? Te apena porque llevamos muchos meses trabajando para que sea todo sorpresa, pero bueno, ya está es lo que ha pasado.

Lo han despedido y luego te ha pedido perdón. ¿Te parece suficiente castigo, o demasiado?

A mí nunca me ha gustado castigar a nadie y nunca lo voy a hacer. Quien sabe como yo soy, me conoce perfectamente bien. Únicamente no sé, tendrán su contrato y sus cosas ¿me entiendes? No es cuestión de castigar, es cuestión de respeto. Y entiendo igual que cuando te contratan en una película a mí me hacen firmar un contrato y hay mucho trabajo y mucho familia. Y muchos niños por medio que comen de esas cosas. Yo no castigo, entonces es el trabajo de mucha gente. Yo cuando voy a un proyecto me hacen firmar. Si hay algo que no lo hago bien, me dicen "Melody, no es castigo, es cuestión de respetar el trabajo de los demás". Pero esto no son decisiones mías.

| Europa Press

Muchas veces vemos a un artista y pensamos que solo es él, pero hay un gran equipo detrás.

En este caso decimos "uy el artista. Qué bonita la canción". No es la canción. Mira, el productor tiene su familia, el coproductor, el escenógrafo, el de las luces, el de los bailarines, el coreógrafo tiene su familia... Esto no es una copita que tú te vas a tomar a un bar y no te importa, ¿sabes? Estamos hablando de que está en riesgo muchos trabajos.

¿Y cómo lo vivieron ellos? ¿Alguien quizás lo vio con más vehemencia?

Mira yo llevo muchos años en esto y yo sé cómo funciona esto y que pueden pasar cosas. Me da rabia porque digo, mira me hubiese gustado que se hubiese visto todo en el momento, pero tampoco... Hay tanta energía que tengo que dar en el show que si me quedo en eso me consumo. Entonces dije, bueno, pues ha pasado. No me hubiese gustado, pero sí ha pasado. Bueno, pues no pasa nada y 'pa lante'.

¿Qué momento de la canción va a ser clave? Yo me imagino, por ejemplo, el grito que das al final. ¿Cuál va a ser para ti el momento que la gente va a decir?

Hombre, ese es un momentazo. Pero hay muchos momentos buenos en la canción.

¿Te estás preparando para esa nota, para bailar?

Mira en el hotel Don Pancho es un problema porque hay un bufé donde hay mucha comida, bebida y buena. Pero bueno, intentamos comer mucho pescadito a la plancha, verduritas...

¿Tiene mucho baile?

Sí.

Una de las ventajas es que no es un plató de televisión, es un Palau. Es como un concierto realmente, ¿no?

Entre comillas, entre comillas, porque parece un concierto, pero no es un concierto. Es un plató de televisión. Y la verdad es que tengo que decir que hay un equipo espectacular de cámaras y de luces. Hay una producción excelente, hay mucha, mucha gente implicada en el Benidorm. Es que decimos, pero es que es muy heavy.

| RTVE

¿En qué se diferencia cuando tú haces una actuación para televisión?

¿Tú sabes en qué se diferencia? En que todavía no puedo llevar todo este equipo que a mí me gustaría. A ver, es diferente. En un concierto tú tienes tiempo de interactuar con la gente. Ahí son tres minutos y a mí no me da tiempo de nada. Por eso he dicho que, después de esto, vamos a tener una gira espectacular. La gente va a poder disfrutar porque no es por nada, pero nosotros tenemos un show muy bueno.

¿Qué te parece la posición en la que vas a cerrar la semifinal? ¿Estas contenta? ¿Crees que te beneficia?

Mira yo soy una chica, una artista muy discreta. Doy mucho ruido en el escenario, pero luego debajo yo soy muy discreta. Me gusta siempre tratar bien a todo el mundo, y que todo el mundo esté contento. Porque creo que como es un trabajo en comunidad, si estamos todos contentos, todo va a funcionar mejor. Me ha tocado el ocho. Es un número que a mí me encanta, siempre me ha encantado. Es cerrarlo. También tiene mandanga porque tienes que aguantar toda la gala con esa tensión, pero no tengo problema porque estoy acostumbrada. Cuando me toque, me tocó.

Hay varias propuestas con mujeres, con pop, con baile. ¿Cómo vives eso? ¿Qué crees que va a diferenciar a tu propuesta del resto? ¿Las comparaciones pueden ser diosas?

Bueno, yo creo que cada uno te trae una propuesta muy diferente, ¿no? Por ejemplo, la mía es un tema muy pop. Tengo un tema que puede sorprender mucho porque hemos hecho... Es que no lo puedo decir, pero va a haber una sorpresa en redes. Es un tema que vocalmente y la melodía da para mucho, para poder crear lo que quieras. Vamos es una banda sonora. Está hecha en una versión de baile, muy potente. En la cual, ahora mismo está hecha para el Benidorm.

Yo lo he comentado con otros compañeros. En el caso de que nosotros tuviésemos la suerte de poder representar a nuestro país, la canción se le daría una vuelta. Es un tema que tiene para poderla hacer cualquier cosa y que toda Europa pueda entender qué es 'Esa Diva'. Qué significa ese mensaje, ¿no?

¿Te refieres a hacerla más internacional o de repente hacerla más española todavía?

Más internacional, más internacional todavía. La haríamos más internacional para que el público europeo pueda entender perfectamente. Lo tenemos ahí para si llegase ese momento, darle ese toque. Lo que le hace falta.

¿Y de los otros 15 compañeros, cuál es el que te da más respeto?

Respeto me dan todos porque yo creo que quien está aquí tienen la posibilidad de ganar, aquí no hay nadie más que nadie, porque si yo te diese un mensaje diferente. ¿Qué hago yo cantando 'Esa Diva'?. Porque 'Esa Diva' no pisa a nadie para brillar.

Pero hay alguno que te gustará más...

Mira, por ejemplo, Lucas a mí me gusta mucho. Tiene una propuesta que es una balada, pero es una balada que a mí me llega mucho. Por ejemplo, yo no podría cantar esa canción porque se me hace un nudo. Cada vez que la escucho digo 'voy a mirar para otro lado porque si no'... Me da mucho sentimiento. Es depende, pero aun así hay que verlo en show.

| RTVE

¿Es un escaparate muy bueno, no?

Yo lo digo, Benidorm es un escaparate espectacular para el arte.

¿Cuánto tiempo lleva preparar una propuesta al Benidorm Fest? ¿Hace cuántos meses empezaste?

Lo que pasa es que le hemos tenido que meter la mecha. Pero tú te puedes llevar preparando esto siete meses perfectamente. Tengo un lapsus con las fechas desde la pandemia... Tengo unas lagunas de los meses y de que eso lo tengo que arreglar, porque eso es algo que tengo yo ahí.

¿Has podido hacer todo lo que querías hacer encima del escenario?

Bueno, todo lo que quería hacer no se puede hacer porque esos son tres minutos. Y en tres minutos no da tiempo de tanto. Si tuviese siete imagínate tú la que liaría...

Pero, todo lo que tú tenías plasmado en realización, en escenografía dentro de los límites del Benidorm Fest. ¿Ha salido bien?

Tengo que decir que va a ser una fantasía.

Realmente tienes muy poco tiempo para montar tu escenografía.

Totalmente, aquí es venga vamos, que nos vamos. Pero bueno, el show es así.

¿Eurovisión es así también?

Claro, el show es así. Hay que ponerse las pilas en el escenario.