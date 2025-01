Évole vuelve a laSexta: 'La presión haciendo 'Salvados' creo que me pasó factura'

'Lo de Évole' vuelve a laSexta este domingo 19 de enero con su quinta temporada. Jordi Évole regresa a los domingos con nuevos programas en los que las conversaciones en profundidad con los invitados e invitadas serán protagonistas. Hablamos en TVeo con Jordi Évole, que nos desvela todos los detalles de la nueva temporada de 'Lo de Évole'.

Esta temporada estará compuesta por 10 programas y conocemos ya a seis de los invitados. ¿Veremos entre los cuatro que faltan a algún representante de la política actual?

Seguramente vamos a tener a Rufián, que es un invitado con el que yo he tenido muchas diferencias públicas, sobre todo en el momento del procés en Catalunya. Digamos que tanto Rufián como yo cumplíamos unas características que eran muy interesantes para el mundo independentista, que era ser hijos de inmigrantes. Él lo enfocó hacia que un hijo de inmigrante podía ser sin ningún problema independentista y yo era hijo de inmigrantes que no era independentista.

Como decía Ramón Arangüena en aquello de "qué hay de su agria polémica con Iñaki Gabilondo", pues yo tuve alguna agria polémica con Gabriel Rufián. Creo que es una entrevista que va a partir de unos recuerdos no muy bonitos, porque seguramente yo recurriré a buscar artículos que yo he escrito, o que él ha escrito, o los que hemos hablado el uno del otro y no con demasiada simpatía. Pero creo que precisamente puede ser un buen ejemplo de cómo en un momento como este, donde la polarización está constantemente en la boca de todo el mundo, estas tensiones ayudemos también desde los medios a relajarlas.

| Atresmedia

Otra temporada que no has podido hablar con Isabel Díaz Ayuso...

No, va a haber otra temporada sin Isabel Díaz Ayuso, que se está resistiendo. Yo creo que también todo el mundo tiene derecho a decir que no a ir a los programas y por supuesto ella también. Me sabe mal, porque somos un programa yo creo que muy transversal y en el que hemos tenido a todos los presidentes vivos de la democracia, sea del signo que sea. Por el programa han pasado Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, Sánchez...

No entiendo muy bien el punto este de cierre que tiene hacia nosotros Ayuso. Supongo que la cadena no le acaba tampoco de gustar demasiado (risas). Solo quiere ir a Susana Griso, cosas normales de la vida...

¿Crees que te dirá algún día que sí?

Yo sí, siempre tengo la esperanza, soy bastante cabezón y bastante de perseguir a la presa, pero si se da, pues fantástico, porque creo que será una entrevista muy interesante. Entre otras cosas, porque tenemos visiones del mundo muy diferentes y a mí eso me parece que enriquece. Tampoco tengo yo que darle mi visión del mundo. Es ella la que me tiene que explicar qué es eso del liberalismo y esa manera de entender la libertad, y de haberse apropiado de palabras que hasta ahora no parecían que fuesen palabras de los partidos de derechas. En cambio, ella ha conseguido un hito que es apropiarse de palabras como libertad. Tienes que ser una crack.

| Atresmedia

¿Pero qué excusa os ponen?

No, no hay excusa. Claro, si tú llevas pidiendo una entrevista cuatro años y ves que Isabel Díaz Ayuso da a la semana unas dos o tres entrevistas. Además siempre pasando bastantes veces por los mismos sitios, por los mismos medios. Bueno, pues está claro que muchas ganas de estar con nosotros no tienen.

¿Y crees que es más por ti, o por la cadena? Porque hay otros programas de la competencia, como en 'Todo es Mentira' en los que también hay cierto veto y no saben bien por qué tampoco...

Pues no sé, Risto Mejide y yo creo que lo único que tenemos en común es que somos catalanes, pero más allá de eso somos estilos bastante diferentes. Pero vamos, que me creo que tampoco quiere ir a otros programas. Yo insisto en la idea de que cada invitado puede ir a donde le dé la gana, por supuesto.

Tu entrevista con Pepe Mujica probablemente sea de las últimas de su vida. ¿Cómo viviste ese momento?

La suerte que he tenido de poder conocer y de alguna manera intimar a un personajazo como es Pepe Mujica... Pepe Mujica es presidente de un país de tres millones de habitantes y Andalucía tiene casi nueve. Y ha creado a un personaje, a una figura, que claro que trasciende lo que es Uruguay. De golpe y porrazo yo digo que se ha convertido en una especie de papa laico. Mujica sería una especie de señor al que tú vas a visitar casi para escuchar un poco la palabra del Señor. Hay mucha filosofía detrás de todo lo que dice Mujica. Hay mucha reflexión.

Es una persona que ha estado mucho tiempo sola, encerrada. Este señor ha vivido algo que muy poca gente ha vivido y es ese aislamiento absoluto de la sociedad. Una separación de tu mujer, separación de tu gente querida, de tus amigos, para estar encerrado en un lugar oscuro y frío. Y aguantar y aguantar, no sé si fueron 12 años de cautiverio. Hostia, yo me imagino 12 años encerrado en un sitio y me vuelvo loco. O me pego un tiro. Este señor en cambio decidió leer y cultivarse. Por eso ahora, ante cualquier tema, ante cualquier situación, te acaba dando unas respuestas que te dejan del revés.

| Atresmedia

'Lo de Évole' también aborda temas de la actualidad. ¿Te gustaría entrevistar a Íñigo Errejón?

A Errejón sí.

¿Te sorprendió el caso?

Bueno, creo que a todos nos sorprendió. Creo que el daño que le ha hecho el caso Errejón a ese sector que está a la izquierda del PSOE es un daño que se va a notar en las próximas elecciones. Nos sorprendió muchísimo.

Parece que no echas mucho de menos 'Salvados'. ¿Prefieres estar más alejado de la crispación política y estar en este formato más personal?

Estoy disfrutando mucho más 'Lo de Évole', pero eso también creo que tiene que ver con la edad. Yo hice 'Salvados', donde me lo pasé muy bien y donde aprendí muchísimo, pero la presión que yo tuve haciendo 'Salvados' creo que de alguna manera también me pasó factura. No creo que, por ejemplo, esto que me pasa de la narcolepsia o la cataplexia sea gratuito. Seguramente viene por subidones de estrés, que en 'Salvados' eran muy habituales.

Era un programa que te hacía estar al límite durante muchos meses al año. Hacíamos 20 'Salvados' en la última época, pero llegamos a hacer 35. Fue desde luego el formato que marcará mi vida profesional, pero también fue un formato que me quitó muchas cosas del ámbito personal.

Ahora que lo veo con perspectiva, cuando en su momento me preguntaban por qué dejaba 'Salvados' me costaba dar la respuesta. Incluso decía: "Es verdad. ¿Para qué dejo 'Salvados'? Si esto va de puta madre... ¿Por qué me voy a ir a otro sitio? ¿A qué?". Con la perspectiva del tiempo me alegro infinito porque 'Salvados' se ha mantenido y me ha sobrevivido a mí perfectamente con Gonzo y eso es un orgullo enorme. Que un programa te sobreviva, un programa creado por ti y al que le diste toda la personalidad, que se mantenga la marca con otro presentador, me parece que es un éxito tremendo por parte de Producciones del Barrio, también de laSexta y de Atresmedia.

| Atresmedia

En 'Lo de Évole' seguramente me he encontrado más conmigo mismo. A mí hay un momento personal y profesional de mi vida que me cambia mucho, que es la entrevista a Pau Donés. A partir de ese momento, no sé, me vi que tenía que hacer esa especie de periodismo de entrevista más humana, que no deja de ser periodismo, pero es otro tipo de periodismo. Claro, quien espere de mí que siga metiendo caña, que entreviste a Ayuso a cara perro... Pero es que tampoco haría una entrevista cara de perro ahora con Ayuso, ni con Moreno Bonilla, ni con Pedro Sánchez, ni con Gabriel Rufián. Haría una entrevista donde habría un factor humano que hace diez años no hubiese brillado tanto.

¿Cuánto pesan los índices de audiencia en esta temporada en los proyectos que manejas actualmente? ¿Añoras aquellos cuatro millones que generaba Pablo Iglesias con una charla en una escalinata en Ecuador?

Yo con la audiencia estoy pendiente. Los lunes por la mañana si me levanto antes de las ocho, que todavía no han salido, vivo esa última hora con la inquietud de saber qué habrá pasado. Porque las audiencias son un examen, semanal en nuestro caso. Y tú ya puedes haber estudiado mucho para el examen, pero como ese día te pongan un Real Madrid - Barça en Movistar Plus+ date por jodido. (Risas) Eso es así. La televisión es así.

A veces también te encuentras con sorpresas de que una película de La 1 funciona de la hostia, o el culebrón de Antena 3. Estamos compitiendo en un territorio que es una selva y no hay ya franja fácil. Cada programa está allí peleando por la décima. Los programadores están calculando las pausas de publicidad para ver cuándo se va el otro a publi para quedarme yo y luego rascarle unos cuantos espectadores. No soy de los que dicen: "Yo paso de la audiencia". Yo no paso de la audiencia. Además quiero tener audiencia porque quiero hacer programas que se vean y que se vean mucho.

| Atresmedia

Sé que no vamos a volver nunca más a los índices del cara a cara entre Pablo Iglesias y Albert Rivera, por ejemplo. O cuando hicimos La Noche del 23F, donde fueron noches de una media de 5 millones de espectadores. Es decir, pasaban por el programa solo en una noche 10 millones de espectadores. Era una puta locura. Era un momento de la televisión que no es el actual.

En el momento actual de la televisión hay mucha más fragmentación, hay muchos más canales, hay muchas otras plataformas en las que la gente se conecta. Ven cosas en Youtube, en las plataformas, en canales pequeños, en la TDT, tienes el Movistar Plus... Entonces, ningún programa va a volver a esos índices de audiencia. Van a volver a esos índices de audiencia los eventos. Un evento generarlo con un Barça - Madrid es fácil, un evento generarlo con una entrevista no es tan fácil. Sigo pensando que tenemos la suerte de que todavía sigue habiendo mucha gente que, con nosotros, la cita del domingo a las 9 y media es como una misa, una misa dominical que toca verla.

También nos estamos encontrando con mucha gente que deben tener 20 y pico o 30 años y me encanta cuando me encuentro gente joven que me dice: "Ya tío, yo me tenía que tragar 'Salvados'. Vaya coñazo, tenía que verlo con mis padres a las 9 y media los domingos y además me obligaban a verlo. Y yo con el tiempo me he acostumbrado a ese tipo de programa, a ese tipo de lenguaje y ahora me hace muchísima ilusión ser yo el que le diga a mi padre o a mi madre: 'Hoy viene al programa de Évole Morad. No sabes quién es, ¿verdad? Ya te lo cuento yo'". Es muy bonito el haber traspasado generaciones y haber convertido el espacio en algo muy transgeneracional.

En tu faceta como productor, ¿qué valoración haces de los primeros programas de 'Al cielo con ella'? ¿Crees, como dice la propia Henar Álvarez, que el programa debería tener espacio en televisión y no solo en la plataforma?

| RTVE

Estoy muy feliz con que seamos los productores del primer programa que hace Henar Álvarez en televisión. Que haya apostado la cadena pública por él a mí me parece una muy buena noticia. Creo que Henar representa algo que no existía y que es un programa exclusivamente para mujeres, o enfocado a las mujeres sin que los hombres no tengamos que verlo. Yo veo el programa de Henar y me lo paso muy bien.

Ojalá que haya ese salto a alguna cadena nacional más allá de RTVE Play, pero yo no tendría prisa. Yo le diría a Henar que poquito a poco. Creo que los programas es bueno que se rueden, que tengan su evolución. Mira lo que ha pasado ahora con Marc Giró, que empezó en RTVE Play, luego se fue a La 2 y ahora ha pasado a La 1. Pero lleva, entre pitos y flautas, tres temporadas. Un programa rodado, que es un poco también lo que le hemos visto a Broncano. David Broncano llega a TVE con un programa que llevaba ocho temporadas en Movistar. O sea, ha llegado con el culo peladísimo para hacer ese programa.

Yo querría que Henar llegase, cuando tocase, el momento de dar el salto a la cadena, con el programa rodado y que tenga las riendas. Los programas es muy fácil que te acaben llevando ellos, los programas a veces empiezan a correr y tú ya no das abasto y vas con las riendas diciendo: "No puedo". A mí eso me pasó a veces con 'Salvados'. Es bueno tener el programa controlado y que vaya a tu ritmo. Soy muy del fuego lento, del poquito a poco.