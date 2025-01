RTVE confirma los problemas de sonido de Melody en el Benidorm Fest y ella responde

La segunda semifinal del Benidorm Fest ha vuelto a contar con problemas de sonido. Si en la primera todo ocurrió con las presentadoras, la segunda noche ha sido en una de las actuaciones. Melody ha sido la que ha sufrido este error durante su actuación, provocando que no pudiese cantar bien en una de las partes más potentes de su canción.

"Hemos tenido un pequeño problema que se ha ido durante unos segundos la línea y se ha tirado de lo que estaba de reserva", aclaraba María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE, durante la rueda de prensa posterior al Benidorm Fest, en el Palau d'esports l'illa.

"Ha sido un momento complicado, pero estamos en directo y sabemos que puede pasar. Se ha ido varias veces el sonido. El sábado vuelvo nuevamente y esto no me va a impedir darlo todo nuevamente en el escenario. El sábado se va a hacer como hoy, pero aún más potente", respondía Melody con profesionalidad tras la semifinal del Benidorm Fest.

| RTVE

"Se ha ido el sonido durante la actuación en varios segundos. No sabía si estaba pasando por fuera, luego lo he visto, pero por dentro también se notaba. No se puede hacer el sostenido de la misma forma si no te escuchas", añadía la cantante.

Sin embargo, Melody ha confirmado que no ha pensado en ningún momento en pedir repetir la actuación: "No hay que hacer más drama de la cuenta. Estamos en vivo y pueden pasar este tipo de cosas. Llevo muchos años de carrera y vosotros sabéis que canto, no lo hago en playback. La vida sigue, lo he hecho con mucho cariño, se ha visto que hay una buena actuación y la vida continua".

De este modo, también ha hablado de su puesta en escena: "Le dimos muchas vueltas porque nos hemos juntado un equipo muy romántico y soñador. Nos juntamos varios de nuestra tierra porque queríamos que ese folklore de aquí enamorase. Hemos mezclado un poco lo que dice la canción, que la vida no son solo rosas, sino también espinas. La vida es sensibilidad, pasión y amor".

"La presión existe, pero intento llevarlo de la mejor manera. He tenido una familia maravillosa que me han hecho tener siempre los pies en el suelo. Sé que tenemos una apuesta muy potente, pero no le voy a quitar valor al poderío que tienen mis compañeros, que han hecho un trabajo espectacular. Tengo presión, pero llevo toda la vida teniendo presión, e intento hacerlo desde el cariño", concluía Melody.